«Крестный отец ИИ» заявил, что боится своего изобретения и ушел из Google

Доктор Джеффри Хинтон покинул свой пост в Google, проработав в компании более десяти лет. Объясняя свои действия, ученый рассказал о рисках распространения искуственного интеллекта и поделился пессимистичными прогнозами относительно судьбы человечества.

Пионер в исследовании искусственного интеллекта, которого СМИ окрестили «крестным отцом ИИ», Джеффри Хинтон ушел в отставку со своей должности в Google. Этот шаг он объяснил желанием более открыто говорить о потенциальных опасностях технологии.

Джеффри Хинтон посвятил работе с искусственным интеллектом всю свою жизнь, начав изучение вопроса еще в 1970-х. Последние десять лет он занимался алгоритмами машинного обучения в Google, однако теперь он официально уволился из компании и дал интервью The New York Times.

Ученый считает, что человечество уже начало сталкиваться с негативными последствиями распространения искуственного интеллекта. Среди актуальных проблем Хинтон называет размытие понятия «правды» из-за сгенерированных картинок и видео, а также потерю рабочих мест. Он также выразил обеспокоенность продолжающейся гонкой вооружений, которая теперь подпитывается внедрением искуственного интеллекта.

Теперь, по мнению ученого, все будет становиться лишь хуже. «Я утешаю себя так: если бы я этого не сделал, это сделал бы кто-то другой», — подытоживает свою карьеру Хинтон.

Фото на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney