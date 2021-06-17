ИИ предупредит модераторов Facebook о конфликтах в комментариях

Facebook запустила новую систему для помощи в модерации на основе ИИ. Она будет присылать модераторам сообществ оповещения о конфликтах в переписке. Ранее соцсеть уже внедрила подобный алгоритм, но он не смог идентифицировать шутки и сарказм и помечал такие комментарии как потенциально неприемлемые.

Система, пока работающая в тестовом режиме, получила название Conflict Alerts, пишет издание The Verge. Нейросеть будет помечать подозрительные комментарии отметкой «moderation alert» и отправлять их модераторам сообществ. В Facebook сообщили изданию, что для поиска будет использована машинная модель обучения.

Ранее соцсеть уже внедрила похожую систему для помощи в модерации. В ее приоритете стоит поиск контента, связанного с терроризмом, сексуальной эксплуатацией детей и попытках самоубийства. Однако алгоритм не смог идентифицировать шутки и сарказм, в результате чего подобный контент и комментарии попадают к модераторам сообществ.

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