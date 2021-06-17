Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

ИИ предупредит модераторов Facebook о конфликтах в комментариях

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Facebook запустила новую систему для помощи в модерации на основе ИИ. Она будет присылать модераторам сообществ оповещения о конфликтах в переписке. Ранее соцсеть уже внедрила подобный алгоритм, но он не смог идентифицировать шутки и сарказм и помечал такие комментарии как потенциально неприемлемые.

ИИ предупредит модераторов Facebook о конфликтах в комментариях

Система, пока работающая в тестовом режиме, получила название Conflict Alerts, пишет издание The Verge. Нейросеть будет помечать подозрительные комментарии отметкой «moderation alert» и отправлять их модераторам сообществ. В Facebook сообщили изданию, что для поиска будет использована машинная модель обучения.

Ранее соцсеть уже внедрила похожую систему для помощи в модерации. В ее приоритете стоит поиск контента, связанного с терроризмом, сексуальной эксплуатацией детей и попытках самоубийства. Однако алгоритм не смог идентифицировать шутки и сарказм, в результате чего подобный контент и комментарии попадают к модераторам сообществ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Фото: Depositphotos.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Спекулянты и майнеры за квартал скупили 700 тысяч видеокарт на сумму $500 млн
  2. 2 Система распознавания эмоций измерит уровень счастья в китайских офисах
  3. 3 Госдума в финальном чтении приняла законопроект о «приземлении» иностранных IT-компаний
  4. 4 Работник McDonald’s сказал, что «мы закрыты», уволился и оставил посетителям записку
  5. 5 От тамагочи до Nintendogs: почему люди одержимы виртуальными питомцами

ВОЗМОЖНОСТИ

18 июня 2021

Начни иначе

18 июня 2021

Health & Science

21 июня 2021

GPN Tech.Challenge Connect

Все ВОЗМОЖНОСТИ