ИИ-стартап Джеффа Безоса привлечёт $10 млрд в новом раунде финансирования — компания конкурирует с OpenAI и xAI

В ближайшее время создатель Amazon Джефф Безос закроет сделку по привлечению $10 млрд для своего ИИ-стартапа Project Prometheus, сообщает Financial Times. Новая оценка лаборатории искусственного интеллекта с учётом этих средств составит $38 млрд. Ранее компания уже закрывала раунд на $6,2 млрд.

В числе инвесторов — JPMorgan, BlackRock и Безос

Технологии Project Prometheus планируют использовать в аэрокосмической отрасли, автомобилестроении и промышленном производстве. Искусственный интеллект должен ускорить рутинные процессы и снизить их трудоёмкость.

В раунде финансирования участвуют американский банк JPMorgan и инвестиционная компания BlackRock. По данным Financial Times, именно они обеспечат основную часть инвестиций в $10 млрд. Представители JPMorgan, BlackRock и самого стартапа отказались от комментариев.

Ранее компания уже привлекала $6,2 млрд инвестиций в ноябре 2025 года. В апрельской раунде финансирования объём инвестиций увеличился до $10 млрд — из-за высокого спроса со стороны вкладчиков. Джефф Безос также выступил одним из инвесторов.

Prometheus переманивает специалистов OpenAI и xAI

Project Prometheus активно нанимает топ-специалистов из OpenAI и Google DeepMind. В феврале 2026 года FT сообщала, что компания переманила Кайла Косича, бывшего сотрудника OpenAI и сооснователя xAI. Косич ранее руководил созданием суперкомпьютера Colossus для xAI.

Параллельно с работой над ИИ-лабораторией Безос ведёт переговоры о создании холдинга инжиниринговых предприятий для получения промышленных данных, необходимых для обучения ИИ-систем Project Prometheus.

Контекст

Джефф Безос и учёный Викрам Баджай запустили Project Prometheus в 2025 году. Это первый проект, где экс-глава Amazon занимает руководящую должность после ухода с поста CEO в 2021 году.

Оценка стартапа в $38 млрд делает его одним из самых дорогих молодых ИИ-проектов в мире. OpenAI после последнего раунда оценивалась в $150 млрд, xAI Илона Маска — в $50 млрд. Prometheus привлёк $16,2 млрд за год — это один из самых быстрых темпов роста капитала в индустрии.