ИИ-стартап Илона Маска привлек $5 млрд от арабских фондов

Как сообщает CNBC, привлеченные средства пойдут на закупку 100 тыс. графических чипов Nvidia, которые используются для ускорения вычислительных мощностей ИИ-суперкомпьютера.

Раунд финансирования предположительно завершится в начале следующей недели. Известно, что $5 млрд выделили суверенные фонды стран Ближнего Востока. Еще $1 млрд xAI получит от неназванных инвесторов.

Капитализация стартапа Илона Маска теперь оценивается в $50 млрд. По информации Financial Times — в $45 млрд.

В начале сентября Илон Маск в своем X-аккаунте объявил о запуске кластера Colossus для обучения искусственного интеллекта с 100 тыс. ускорителей Nvidia H100.