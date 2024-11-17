ИИ-стартап Илона Маска привлек $5 млрд от арабских фондов

ИИ-стартап Илона Маска xAI привлек $6 млрд в ходе нового раунда финансирования. Оценка компании составляет $50 млрд.
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Как сообщает CNBC, привлеченные средства пойдут на закупку 100 тыс. графических чипов Nvidia, которые используются для ускорения вычислительных мощностей ИИ-суперкомпьютера.
Раунд финансирования предположительно завершится в начале следующей недели. Известно, что $5 млрд выделили суверенные фонды стран Ближнего Востока. Еще $1 млрд xAI получит от неназванных инвесторов.
Капитализация стартапа Илона Маска теперь оценивается в $50 млрд. По информации Financial Times — в $45 млрд.
В начале сентября Илон Маск в своем X-аккаунте объявил о запуске кластера Colossus для обучения искусственного интеллекта с 100 тыс. ускорителей Nvidia H100.
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