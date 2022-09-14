«Одноклассники» запустили «Академию контента» для бизнеса

«Одноклассники» запустили бесплатный образовательный курс для авторов и бизнеса — «Академия контента». На курсе научат создавать контент и развивать свою страницу в соцсети. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Учеба» начинается 3 октября: курс будет состоять из пяти модулей и продлится один месяц. У слушателей будет доступ к урокам, чек-листам и гайдам для работы на площадке.

После каждого модуля студенты будут проходить тесты на закрепление нового материала. Максимальное количество баллов за вс модули — 25. Студенты с 15-ю баллами и выше получат электронный сертификат о прохождении курса. У лучших на курсе будет дополнительная поддержка команды «Одноклассников» по работе с авторами и возможность участвовать в OK Update.

Компания также выделит 1 млн рублей на продвижение групп или профилей через внутренний рекламный кабинет для сотни лучших учеников: каждый получит 10 тыс. рублей в виде бонусов.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock