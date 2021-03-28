Акции «зеленых» компаний резко выросли на фоне экологической политики администрации Байдена

Акции «зеленых» компаний распродаются довольно активно в марте, однако опасения по поводу возникновения пузыря преувеличены, пишет Business Insider. Акцент на климатическом аспекте со стороны администрации президента США Джо Байдена и других правительств означает, что экологические инвестиции только начинают развиваться, отмечает JPMorgan.

Планы Джо Байдена и вице-президента США Камалы Харрис по стимулированию роста «зеленой» экономики, усилия Китая по обеспечению устойчивости и новые правила инвестирования в охрану окружающей среды в Европе — все это приведет к росту рынка и создаст новые возможности, считают представители руководства JPMorgan Жан-Ксавье Хеккер и Хьюго Дюбур.

Недавняя волатильность фондового рынка, вызванная ростом доходности облигаций, в 2020 году ударила по «зеленым» акциям — например, по возобновляемым источникам энергии и электромобилям, а также технологиям. По данным Bloomberg, акции биржевого фонда чистой энергии iShares упали на 12% за месяц, в то время как индекс устойчивости S&P оказался хуже рыночных позиций. Акции электромобилей — таких как Tesla и китайской Nio — также резко упали. Тем временем индекс S&P 500 в марте прибавил более 3%.

Падение акций коснулось компаний, которые в основном связаны с производством солнечных батарей и электромобилей и оценка которых резко выросла в конце 2020 года, отметил Дюбур. Сейчас рынок «недостаточно разбирается в нюансах» подхода к экологическому, социальному и управленческому инвестированию, полагает он.

В последние месяцы инвесторы сосредоточились на «упрощенной торговле», торгуя «зелеными» фаворитами, сказал Хекер. Ярким примером можно считать Tesla — за последний год компания выросла более чем на 500% и упала примерно на 7% в прошлом месяце. Однако, по его словам, рынку не следует «слишком беспокоиться о зеленых пузырях». «Климатические амбиции „зеленого курса“ в Европе, платформы Байдена-Харриса в США, Китай с его амбициями по обеспечению углеродной нейтральности к 2060 году — все это будет влиять гораздо более радикально», — сказал он.

В марте в Европе вступили в силу новые правила отчетности для компаний, цель которых — помочь инвесторам определить настоящие «зеленые» активы. Этот шаг — часть более масштабной программы Евросоюза по установлению стандартов инвестирования с учетом требований климата.

2020 год оказался рекордным для «зеленого» инвестирования, несмотря на связанный с пандемией кризис. По данным Goldman Sachs, в 2020 году фонды акций и фиксированного дохода ESG (Environmental. Social. Governance) привлекли рекордный приток инвестиций в Европу и США — $216 млрд долларов и $50 млрд соответственно.

В то же время растет беспокойство по поводу опасности для климата увлечения «зеленым» инвестированием. Ранее сообщество глобальных организаций опубликовало отчет, согласно которому крупнейшие мировые банки, включая JPMorgan, с момента подписания Парижского климатического соглашения в 2016 году инвестировали $3,8 трлн в компании, работающие на ископаемом топливе. В отчете группы инвесторов Climate Action 100+ подчеркивается, что некоторые компании до сих пор не выполняли свои климатические обязательства.

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