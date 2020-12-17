Оптимизм и рост интереса к ИИ: Аналитики назвали главные тренды рынка венчурных инвестиций

«Венчурный Барометр» опубликовал исследование рынка венчурных инвестиций, отметив главные тренды уходящего года и ожидания игроков от 2021-го. Исследование имеется в распоряжении Rusbase.

Новое исследование «Венчурный Барометр» изучило мнения частных фондов (41%), бизнес-ангелов (22%). корпораций (12%), а также госфонды, в том числе фондов, образованных на средства компаний с государственным участием (9%).

Согласно выводам аналитиков, типичный размер российского венчурного фонда составляет от $26 млн до $62 млн, среднее значение этого показателя составляет $44 млн. Средний чек сделки фондов составляет от $0,67 до $2 млн, в среднем значение этого показателя — $1,4 млн.

При этом 36% опрошенных фондов осуществляют инвестиции с чеками до $250 000, что скорее является типичным для бизнес-ангелов. Таким образом на рынке присутствует не менее трети фондов, работающих в seed-сегменте, подчеркивается в документе.

Между чеками до $250 000 и больше $1 млн наблюдается “провал”, лишь несколько респондентов исследования отметили, что сделки такого размера являются для них типовыми.

В 2020 году новые фонды появились только у 28% управляющих компаний, в то время как в прошлом году этот показатель равнялся 46%. Кроме того, у 36% респондентов не было ни одного выхода, что значительно ниже показателей прошлого года.

Создавать новые фонды в 2021 планируют 45% опрошенных участников рынка, при этом разделение между частными и государственными фондами примерно 50/50. В следующем году может появиться 20-30 новых фондов, прогнозируют авторы документа.

Более 50% инвесторов не заметили негативного влияния пандемии на свою деятельность. Треть респондентов либо не испытали никаких изменений, либо открыли для себя новые ниши для инвестиций. 12% увеличили размер инвестиций.

Что касается бизнес-ангелов, то они стали меньше действовать на рынке в одиночку: 69% опрошенных состоят в профессиональных объединениях. В большинстве случаев (79%) количество участников клубов бизнес-ангелов составляет более 20 человек.

В 2020 году совершали новые инвестиции 78% бизнес-ангелов. Более половины из них (60%) инвестируют в проекты вне зависимости от их географической принадлежности, этот показатель выше прошлогоднего на 10 п.п.

Бизнес-ангелы преимущественно инвестируют на Pre-Seed и Seed-стадиях, около пятой части из них антагонистичны по отношению к раунду и при наличии возможности рассматривают сделки на разных этапах. Пока инвестиции ранних стадий с небольшими чеками становятся главным драйвером этого сегмента рынка, говорится в исследовании.

За последние 12 месяцев 85% респондентов совершали новые инвестиции, без учета follow-on раундов. Почти у 50% инвесторов общая сумма инвестиций за последний год увеличилась. Уменьшилась она только у 17% опрошенных.

Интерес инвесторов к ИИ и машинному обучению остается высоким уже третий год подряд. Наибольший рост показали такие направления, как SaaS и B2B Software, отмечают аналитики.

При этом лидером среди стран, наиболее привлекательных для инвестирования у россиян, остаётся США. С другой стороны в списке стран, на которые направлен фокус инвесторов, Россия в этом году обогнала Европу и Израиль.

Говоря о планах на 2021 год, инвесторы с уверенностью заявили о своих планах существенно увеличить объем инвестиций в будущем году 30%, еще 39% ожидают, что сумма несколько увеличится по сравнению с уходящим годом. Лишь 5% венчурных инвесторов планируют снизить сумму инвестиций в 2021 году

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