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«Меридиан Капитал» и акселератор ED2 объявили о поиске стартапов для инвестиций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Акселератор ED2 в партнерстве с «Меридиан Капитал» объявили о поиске Ed-Tech и Hr-Tech стартапов для инвестиций. Проектам готовы оказать комплексную поддержку

«Меридиан Капитал» и акселератор ED2 объявили о поиске стартапов для инвестиций

Проекты категории seed и выше могут заполнить форму на официальном сайте ED2 или отправить заявку на электронную почту. Стартапам на регулярной основе готовы помочь в привлечении финансирования, бизнес-девелопменте, кадровом и бухгалтерском учете, а также  дать консультации по налоговым вопросам.

«Традиционно наибольший интерес инвесторов вызывают сегменты взрослого ДПО и детского дополнительного образования, как самые быстро развивающиеся и наименее регламентированные. Из более чем 40 сделок всего пять превысили сумму инвестиций в $3 млн, большинство проектов привлекали от $400 тысяч до $1 млн», – отметила генеральный директор ED2 Наталья Царевская-Дякина.

Царевская-Дякина добавила, что на рынке появилось множество непрофильных бизнес-ангелов, готовые поддержать Ed-Tech проекты экспертизой и финансовыми вложениям.

В 2020 году ED2 и «Меридиан Капитал» объявили о партнерстве. За прошедший год проинвестировали четыре проекта, среди которых РЭИ – проект обучения эмоциональному интеллекту, 01 Math – обучающая платформа для школьников, Mybrain – платформа для развития когнитивных навыков.

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Фото на обложке: ed2.tech

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