Александр Жаров оценил рост ТВ-рекламы в 2026-м — максимум 4% на фоне давления интернета и маркетплейсов
Рынок ТВ-рекламы в 2026-м вырастет максимум на 4%
Телевизионная реклама входит в «достаточно жёсткий период», заявил глава холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров. По его словам, сегодня рынок сталкивается с конкуренцией не только со стороны интернета, но и маркетплейсов, которые активно перетягивают на себя внимание аудитории. Интернет уже контролирует более 60% всех рекламных денег, а рост ТВ-сегмента к 2026 году ограничен 3–4%.
Борьба идёт за пользователя, «залипающего» в маркетплейсы
Как отметил генеральный директор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров на пресс-завтраке с журналистами, в 2026 году рынок конкурирует не только за рекламные деньги, но и за внимание аудитории. Пользователь, который «залипает» на маркетплейсе, выбирая товары, в этот момент мог бы смотреть сериал или телепрограмму.
Глава «Газпром-Медиа» напомнил о прогнозе Национального рекламного альянса: рост телевизионной рекламы к 2026 году оценивается в 3–4%. Он отметил, что именно эти цифры и являются верхней границей возможного роста для ТВ-сегмента в текущих условиях.
Решение для медиахолдингов — диверсификация
В этих условиях, по словам Александра Жарова, ключевая задача медиахолдингов — диверсифицировать продукты. Он отметил, что у «Газпром-Медиа» есть цифровые платформы Rutube и Premier, которые позволяют зарабатывать не только в телевизионном эфире.
Основное внимание холдинг направляет на производство универсального контента, который может приносить доход сразу в нескольких средах — на ТВ и в цифре.
Кроме того, по словам Александра Жарова, «Газпром-Медиа» активно обсуждает проекты, способные зарабатывать сразу в нескольких каналах, включая прокат. По его словам, внутри индустрии обсуждается возможность показа в кинотеатрах даже крупных исторических сериалов.
Александр Жаров — о планах по росту Rutube
На пресс-завтраке Александр Жаров также рассказал о динамике Rutube. По его словам, текущая дневная аудитория платформы составляет около 26 млн пользователей, а месячная — 85 млн. К концу 2026 года ежедневная аудитория Rutube может вырасти как минимум до 35 млн человек.
Короткие видео без звука — тренд 2026-го
Ранее маркетологи рассказали о главных трендах на рекламном рынке в 2026 году. По данным исследования Silver Mercury, одним из ключевых трендов — видеоформаты для «ленивого» потребления.
В центре внимания аудитории — короткие вертикальные видео в форматах Reels и TikTok с обязательными автосубтитрами. По оценкам маркетологов, до 85% пользователей смотрят такие ролики без звука, поэтому текст и визуал становятся важнее аудиосопровождения.
