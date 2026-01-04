Тренды—2026 в маркетинге: микроинфлюенсеры и видео без звука

Умение формулировать запросы к ИИ и видео для «ленивого» потребления станут главными маркетинговыми трендами 2026 года, предсказывают эксперты экосистемы креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury. По итогам исследования, почти половина респондентов считает ключевым навыком работу с нейросетями. 43,4% маркетологов уже ожидают активного внедрения автоматизированных воронок продаж.

ИИ как базовый навык, а не эксперимент

Главным трендом 2026 года маркетологи называют умение правильно формулировать запросы к нейросетям — этот вариант выбрали 48,7% опрошенных. Речь идёт не просто об использовании ИИ, а о способности ставить задачи так, чтобы технологии давали прикладной и точный результат, а не абстрактные идеи.

Этот тренд логично продолжает итоги 2025 года. По данным Silver Mercury, в прошлом году генеративный ИИ стал частью повседневной работы маркетологов: 76,3% респондентов использовали его для создания брифов и текстов, анализа данных, персонализации коммуникаций и прогнозирования трендов. В 2026 году фокус смещается с самого факта использования ИИ на качество взаимодействия с ним — бизнес готов к повышению конверсии с помощью автоматизации рутины.

Микроинфлюенсеры и профессиональные сообщества — вместо звёзд

Вторым по значимости трендом 2026 года станет сотрудничество с локальными и нишевыми микроинфлюенсерами — его отметили 44,7% участников исследования. Маркетологи фиксируют отход от дорогих медийных блогеров в пользу экспертов с небольшой, но лояльной аудиторией — прежде всего в Telegram-каналах и профессиональных, нишевых сообществах.

Этот подход вписывается в более широкий сдвиг, который рынок наблюдал уже в 2025 году: рост доверия к аутентичному контенту, живому UGC и документальному сторителлингу. По оценке экспертов Silver Mercury, микроинфлюенсеры позволяют брендам выстраивать более глубокое вовлечение и долгосрочное доверие, а не работать только на охваты.

В тренде не просто вертикальные видео — аудитории нужны видео без звука

Ещё 44,7% респондентов включили в число ключевых трендов видеоформаты для «ленивого» потребления. В центре внимания — короткие вертикальные видео (Reels, TikTok) с обязательными автосубтитрами: по оценкам маркетологов, до 85% пользователей смотрят такой контент без звука.

Отдельно эксперты отмечают рост интереса к интерактивным форматам — прежде всего shoppable video, в которые встроена ссылка на товар в онлайн-магазине. Этот тренд продолжает тенденцию 2025 года, когда компании активно развивали эмоциональную персонализацию и подстраивали форматы под контекст и состояние аудитории.

Неожиданные коллаборации и возвращение к email-рассылкам

Четвёртым значимым трендом 2026 года стали AI-агенты и автоматизированные воронки — их отметили 43,4% опрошенных. Маркетинг ждёт, когда системы смогут сопровождать клиента на протяжении всего пути — от первого контакта до постпродажного сервиса.

Среди других трендов 2026 года маркетологи выделяют неожиданные коллаборации брендов — их важность отметили 36,8% участников опроса. По мнению экспертов, эффект неожиданности позволяет выделиться на фоне перегруженного информационного поля и привлечь внимание аудитории.

Кроме того, в исследовании зафиксирован рост интереса к «олдскульным» каналам — например, email-базам и сарафанному радио.