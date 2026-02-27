Альфа-Банк и Т-Банк снова маркируют свои звонки: из-за этого стоимость тарифов операторов может вырасти до 40%

Альфа-Банк и Т-Банк начали подписывать соглашения с телеком-операторами о пометке исходящих вызовов, сообщает «Коммерсант». Издание зафиксировало, что часть вызовов этих банков уже сопровождается идентификацией. В то же время Сбер и ВТБ пока не подключены к системе — их звонки сейчас отображаются с предупреждением «без маркировки». С 1 сентября 2025 года в России действует закон, обязывающий компании идентифицировать свои звонки: на экране абонента при вызове от юрлица отображается название организации и её категория — например, «Банк».

Операторы могут ограничивать звонки без маркировки

С 1 сентября 2025 года в России вступили в силу нормы, которые обязывают банки и другие компании подписывать свою организацию при исходящих звонках с корпоративных номеров. При поступлении такого вызова на экране абонента отображается название организации и её категория — например, «Банк». Если маркировка отсутствует, звонок может быть распознан системой как спам или потенциальное мошенничество и заблокирован.

С конца января операторы связи — Вымпелком, МегаФон, МТС и T2 — прекратили маркировать звонки крупнейших банков, если те не заключили соответствующие контракты. В таких случаях абонент видит уведомление о том, что вызов не прошёл процедуру идентификации.

Формально штрафов за отсутствие маркировки нет, однако оператор вправе ограничить прохождение таких звонков. Средняя стоимость услуги составляет около 30 копеек за попытку соединения. Оплата взимается вне зависимости от факта разговора и ложится на инициатора вызова.

Маркировка позволяет учитывать пользовательский опыт

Источник Forbes на банковском рынке пояснил, что финансовые организации изначально критиковали модель внедрения маркировки. По информации инсайдера, универсальная предупреждающая отметка могла негативно влиять на восприятие клиентами входящих звонков, в том числе в ситуациях, связанных с антифрод-процедурами.

Сейчас ряд банков согласовывает с операторами более гибкий подход, который позволит учитывать качество обслуживания и пользовательский опыт. При этом остаются технические сложности: в некоторых случаях маркировка может отображаться некорректно или не доходить до абонента.

Новые требования могут спровоцировать рост тарифов до 40%

По оценке источника «Коммерсанта» в одном из крупных кол-центров, общие расходы «большой четвёрки» операторов на внедрение системы могут составить порядка 20 млрд руб. Ранее региональные операторы предупреждали о риске роста тарифов более чем на 40% из-за новых требований и просили пересмотреть правила, указывая на дополнительную нагрузку на небольшие компании.

Альфа-Банк и Т-Банк стали первыми крупными игроками, которые согласовали условия маркировки с телеком-операторами. Издание «Коммерсант» зафиксировало, что часть вызовов этих банков уже сопровождается идентификацией. Подключение остальных банков к системе остаётся предметом переговоров, а вопрос стоимости и формата услуги продолжает обсуждаться на рынке.

В конце января РБК сообщал, что звонки от «Сбера», ВТБ и Альфа-Банка отображались как звонки «без маркировки». Это произошло из-за того, что банки не заключили договоры на эту услугу. По данным источников, разногласия между банками и операторами касались прежде всего стоимости услуги идентификации.

Контекст

Ранее стало известно, что финансовые организации рассчитывают сохранить возможность контактировать с клиентами по телефону, даже если те активировали запрет на массовые вызовы. Речь идёт о внесении изменений в нормы, которые позволили абонентам подключать блокировку информационных и рекламных обзвонов.

Такие корректировки могут снизить эффективность самозапрета и создать прецедент, при котором другие участники рынка также начнут добиваться аналогичных исключений.

Операторы могут ограничивать звонки без маркировкиС 1 сентября 2025 года в России вступили в силу нормы, которые обязывают банки и другие компании подписывать свою организацию при исходящих звонках с корпоративных номеров. При поступлении такого вызова на экране абонента отображается название организации и её категория — например, «Банк». Если маркировка отсутствует, звонок может быть распознан системой как спам или потенциальное мошенничество и заблокирован.С конца января операторы связи — Вымпелком, МегаФон, МТС и T2 — прекратили маркировать звонки крупнейших банков, если те не заключили соответствующие контракты. В таких случаях абонент видит уведомление о том, что вызов не прошёл процедуру идентификации.Формально штрафов за отсутствие маркировки нет, однако оператор вправе ограничить прохождение таких звонков. Средняя стоимость услуги составляет около 30 копеек за попытку соединения. Оплата взимается вне зависимости от факта разговора и ложится на инициатора вызова.Маркировка позволяет учитывать пользовательский опытИсточник Forbes на банковском рынке пояснил, что финансовые организации изначально критиковали модель внедрения маркировки. По информации инсайдера, универсальная предупреждающая отметка могла негативно влиять на восприятие клиентами входящих звонков, в том числе в ситуациях, связанных с антифрод-процедурами.Сейчас ряд банков согласовывает с операторами более гибкий подход, который позволит учитывать качество обслуживания и пользовательский опыт. При этом остаются технические сложности: в некоторых случаях маркировка может отображаться некорректно или не доходить до абонента.Новые требования могут спровоцировать рост тарифов до 40%По оценке источника «Коммерсанта» в одном из крупных кол-центров, общие расходы «большой четвёрки» операторов на внедрение системы могут составить порядка 20 млрд руб. Ранее региональные операторы предупреждали о риске роста тарифов более чем на 40% из-за новых требований и просили пересмотреть правила, указывая на дополнительную нагрузку на небольшие компании.Альфа-Банк и Т-Банк стали первыми крупными игроками, которые согласовали условия маркировки с телеком-операторами. Издание «Коммерсант» зафиксировало, что часть вызовов этих банков уже сопровождается идентификацией. Подключение остальных банков к системе остаётся предметом переговоров, а вопрос стоимости и формата услуги продолжает обсуждаться на рынке. В конце января РБК сообщал, что звонки от «Сбера», ВТБ и Альфа-Банка отображались как звонки «без маркировки». Это произошло из-за того, что банки не заключили договоры на эту услугу. По данным источников, разногласия между банками и операторами касались прежде всего стоимости услуги идентификации.КонтекстРанее стало известно, что финансовые организации рассчитывают сохранить возможность контактировать с клиентами по телефону, даже если те активировали запрет на массовые вызовы. Речь идёт о внесении изменений в нормы, которые позволили абонентам подключать блокировку информационных и рекламных обзвонов. Такие корректировки могут снизить эффективность самозапрета и создать прецедент, при котором другие участники рынка также начнут добиваться аналогичных исключений.