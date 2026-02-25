Банки смогут обходить самозапрет на массовые звонки клиентам: операторы предупреждают о рисках спама

Банки хотят звонить клиентам, даже если те установили запрет на массовые обзвоны, сообщают «Ведомости». Речь идёт о корректировке норм, которые дали гражданам возможность подключать запрет на массовые информационные и рекламные обзвоны. Эксперты отмечают: подобные решения могут нивелировать эффект самозапрета и привести к тому, что другие организации попросят таких же преференций.

Сейчас единственное исключение из запрета — вызовы госорганов

Действующая редакция закона в России действует с 1 сентября 2025 года. Согласно этому документу, абоненты могут поставить самозапрет на массовые звонки. Единственное исключение — вызовы государственных органов. Авторы поправок предложили дополнить список исключений звонками, которые необходимы для исполнения законов.

Поправки были предложены в рамках второго блока законодательных мер, направленных против мошенничества. Правительство внесло его в Госдуму ещё 22 декабря 2025 года. По информации источника «Ведомостей», поступившие инициативы планируется детально проанализировать в ходе дальнейшей работы над документом, однако говорить о поддержке конкретных поправок преждевременно.

Банки настаивают на исключении из самозапрета для обязательных уведомлений

В Т-банке инициативу поддержали, сообщают «Ведомости». Представитель кредитной организации пояснил изданию, что речь идёт о звонках, прямо предусмотренных законом, например при проверке сведений о клиенте или в рамках процедур противодействия мошенничеству.

В частности, закон «О национальной платёжной системе» обязывает банк уведомлять клиента при выявлении операций без добровольного согласия. По мнению банка, такие вызовы нельзя приравнивать к спаму, поскольку они направлены на защиту средств клиентов.

Спам-звонков стало меньше — но инициатива может нивелировать эффект

Телеком-операторы сообщают «Ведомостям», что введённые ограничения уже дали результат. Так, в МТС заявили о заметном сокращении объёма спама в сетях. По данным «Мегафона», число заявлений клиентов о спам-звонках с сентября 2025 года снизилось на 30%. В T2 считают, что предлагаемые изменения фактически нивелируют достигнутый эффект. Представитель компании в разговоре с «Ведомостями» отметил, что расширение перечня исключений может привести к бесконтрольному росту вызовов, включая мошеннические. Клиент, установивший запрет, фактически лишится возможности защититься от нежелательных звонков.

У самих операторов нет технической возможности на программно-аппаратном уровне отличить вызовы, совершаемые «во исполнение закона», от иных звонков, сообщили источники «Ведомостей». Это создаёт риск использования нормы недобросовестными компаниями для обхода антиспамовых требований.

Главный риск — исключений будет становиться всё больше и больше

Представители отрасли связи опасаются, что создание исключения для банков приведёт к цепной реакции. Эксперты «Ведомостей»сообщают: вслед за банками аналогичные преференции могут потребовать микрофинансовые организации, коллекторские компании, службы ЖКХ и другие компании.

Кроме того, многие эксперты сомневаются в необходимости предоставлять банкам особые преимущества. По их словам, если клиенту требуется финансовый продукт, он обратится за ним самостоятельно, а остальные звонки являются рекламой.