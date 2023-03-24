«Альфа-банк» снова подал иск к «Связному» — теперь на 8 млрд рублей

«Альфа-банк» вновь подал иски к «Связному» — по первому сумму требований составляет 7,67 млрд рублей, по второму — 548 млн рублей, сообщает газета «Ведомости».

Оба иска поданы к материнской компании «Связного» — DTS Retail — как к поручителю по кредитам, которые выдал «Альфа-банк» «Сети Связной».

Это не первые иски, которые банк подает в отношении «Связного». В июле 2022 года банк обратился в Арбитражный суд Москвы с исками к «Сети Связной» и DTS Retail.

Оба иска на 5,5 млрд и 5,9 млрд рублей соответственно касались одной факторинговой сделки на поставку электроники через дистрибутора «Мерлион». Разбирательства по ним длились до конца 2022 года и завершились мировым соглашением.

Однако в середине декабря, спустя две недели после того, как суд утвердил мировую, третье лицо по делу — дистрибутор «Мерлион» — подал кассационную жалобу на решение суда.

Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что это может означать, что условия утвержденного судом мирового соглашения не выполнялись, из-за чего и мог последовать новый иск от «Альфа-банка» к поручителю «Связного» DTS Retail.

Впервые о проблемах «Связного» стало известно в середине 2022 года. К сентябрю прошлого года ритейлер получил более 80 исков на сумму более 20 млрд рублей от кредиторов, поставщиков, арендодателей, логистических компаний.

В феврале 2023 года «Связной» обратится в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве.

Фото на обложке: g0d4ather / Shutterstock