«Альфа-банк» снова подал иск к «Связному» — теперь на 8 млрд рублей

«Альфа-банк» вновь подал иски к «Связному» — по первому сумму требований составляет 7,67 млрд рублей, по второму — 548 млн рублей, сообщает газета «Ведомости».
Оба иска поданы к материнской компании «Связного» — DTS Retail — как к поручителю по кредитам, которые выдал «Альфа-банк» «Сети Связной».
Это не первые иски, которые банк подает в отношении «Связного». В июле 2022 года банк обратился в Арбитражный суд Москвы с исками к «Сети Связной» и DTS Retail.
Оба иска на 5,5 млрд и 5,9 млрд рублей соответственно касались одной факторинговой сделки на поставку электроники через дистрибутора «Мерлион». Разбирательства по ним длились до конца 2022 года и завершились мировым соглашением.
Однако в середине декабря, спустя две недели после того, как суд утвердил мировую, третье лицо по делу — дистрибутор «Мерлион» — подал кассационную жалобу на решение суда.
Опрошенные «Ведомостями» юристы считают, что это может означать, что условия утвержденного судом мирового соглашения не выполнялись, из-за чего и мог последовать новый иск от «Альфа-банка» к поручителю «Связного» DTS Retail.
- Впервые о проблемах «Связного» стало известно в середине 2022 года. К сентябрю прошлого года ритейлер получил более 80 исков на сумму более 20 млрд рублей от кредиторов, поставщиков, арендодателей, логистических компаний.
- В феврале 2023 года «Связной» обратится в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве.
Фото на обложке: g0d4ather /
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