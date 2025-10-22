Альфа-Банк запустил ИИ-ассистента для оформления ипотеки

Альфа-Банк представил умного голосового ассистента для онлайн-продаж ипотеки. Технология на базе ИИ позволяет автоматизировать до 80% рутинных операций и ускорить процесс оформления кредитов. Новый ИИ-менеджер сопровождает клиента на всех этапах — от подачи заявки до заключения сделки.

Голосовой ИИ-ассистент — впервые в сегменте

Разработка Альфа-Банка стала первым примером масштабного применения голосового ИИ в сегменте ипотечного кредитования. Система способна самостоятельно консультировать клиентов, проверять корректность введённых данных и направлять их на следующие этапы без участия сотрудника.

ИИ-ассистент работает как виртуальный менеджер: он поддерживает диалог в естественной форме и адаптируется под тон общения клиента. Кроме того, помощник умеет отвечать на вопросы клиента, напоминать о сроках подачи документов и уведомлять о статусе заявки — при этом общение остаётся персонализированным и неформальным.

Главный плюс — одновременная обработка тысяч заявок

Главное преимущество новой системы — практически неограниченная пропускная способность. Голосовой ассистент способен одновременно обрабатывать тысячи заявок, обеспечивая стабильное качество сервиса даже в периоды пиковой нагрузки.

По расчётам банка, внедрение технологии позволит высвободить ресурсы специалистов и сократить среднее время оформления ипотеки. Это решает одну из ключевых проблем банковского сегмента — высокую зависимость клиентского опыта от человеческого фактора.

Рутинные задачи — на «цифровые рельсы»

Альфа-Банк продолжает стратегию по внедрению ИИ-решений в розничный бизнес. Голосовой ассистент стал частью экосистемы интеллектуальных сервисов банка, которые объединяют кредитные, страховые и инвестиционные продукты.

«Запуск голосового ассистента — это не просто автоматизация, это фундаментальное изменение подхода к ипотечному обслуживанию. Мы переводим рутинные, но важные задачи на цифровые рельсы», — сообщила руководитель дирекции развития ипотечного кредитования Анастасия Якупова.

Благодаря этому менеджеры получают возможность сосредоточиться не на механических задачах, а на делах, требующих экспертного участия.

Контекст

Банковский сектор активно переходит на искусственный интеллект. По данным аналитической компании «Рексофт», почти половина российских финансовых организаций уже используют ИИ для оптимизации процессов. Основной эффект пока выражается в сокращении издержек, но при комплексной трансформации прибыль банков от ИИ-инициатив может вырасти в 1,5 раза в горизонте до пяти лет.

По данным «Рексофта», частичные внедрения — например, чат-боты или автоматизация отдельных операций — дают до 11% прироста прибыли, но только глубокая перестройка фронт-офиса и аналитики способна увеличить эффективность до 50%.