«Кто-то воспользовался вашими данными»: мошенники стали применять новую схему обмана с электронной подписью

Российская компания F6 зафиксировала новый сценарий мошенничества с обратным звонком. Мошенники рассылают письма от имени федеральных ведомств, в которых сообщают о «входе с помощью электронной подписи» и якобы утечке документов. В конце письма злоумышленники просят срочно перезвонить.

Мошенники целенаправленно запугивают тревожными уведомлениями

В тексте писем злоумышленники сообщают о якобы «входе с нового устройства» и предупреждают, что «система обнаружила выгрузку Ваших документов». Такие формулировки создают ощущение срочной угрозы и заставляют пользователя реагировать.

После этого получателю предлагают связаться с «отделом оперативного контроля» по номеру мобильного телефона. Для усиления эффекта мошенники используют 32 варианта тем писем — среди них:

«Кто-то воспользовался вашими данными»,

«Подозрительная авторизация»,

«Вход с нового IP-адреса».

По данным F6, атаки продолжаются ежедневно, включая выходные дни. Письма рассылаются с предположительно скомпрометированных почтовых ящиков.

Для обхода систем защиты злоумышленники используют гомоглифы — визуально похожие символы из разных алфавитов, которые маскируют отправителя.

Мошенническая схема постоянно усложняется

Главный специалист F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков сообщил, что мошенники используют схему с обратным звонком, чтобы обходить антифрод-системы и снижать бдительность пользователей, которые сами принимают решение перезвонить.

По его словам, такие атаки постоянно меняются, становятся более целенаправленными и выходят на новый уровень. Если раньше злоумышленники просто сбрасывали звонки, побуждая перезвонить, затем рассылали тревожные СМС, то теперь используют письма от имени государственных сервисов с ложными уведомлениями о входе в аккаунт.

Схема обмана развивается в несколько шагов

Фишинговое письмо — это только начало многоэтапной схемы. Пользователя убеждают самостоятельно позвонить в мошеннический колл-центр.

Далее злоумышленники могут запугивать жертву сообщениями о финансовых операциях, уголовной ответственности или финансировании террористов и под этим давлением требовать деньги или вовлекать в противоправные действия.

Как отличить мошенническое письмо

В F6 выделяют три признака фишингового письма:

сообщение отправлено не с официального домена ведомства;

ранее пользователь не получал писем от этого отправителя;

письмо требует срочных действий и предлагает связаться по номеру, которого нет на официальном сайте.

Специалисты также рекомендуют не переходить по ссылкам и не открывать вложения из подозрительных сообщений, а при сомнениях проверять информацию через официальные каналы.