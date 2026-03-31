40% зумеров готовы работать в одной компании более пяти лет — при условии высокой зарплаты и комфортного коллектива

Зумеры стали чаще ориентироваться на долгую работу в одной компании: 40% готовы проработать на одном месте более пяти лет. Как пишет «Коммерсант», почти половина респондентов до 24 лет назвали главным критерием долгосрочной работы высокую зарплату. Около трети молодых сотрудников отмечают, что на их решение остаться в компании влияет комфортная и поддерживающая команда.

Зарплатные ожидания зумеров достигают 100 тыс. ₽ и выше

По данным исследования, значительная часть молодых специалистов ориентируется на долгосрочную занятость. 40% респондентов готовы работать в одной компании более пяти лет, ещё около 20% — не менее трёх лет.

Почти половина опрошенных назвали уровень дохода ключевым условием, при котором они готовы дольше оставаться в компании. В среднем молодые специалисты рассчитывают на зарплату около 90 тыс. ₽ в месяц.

В то же время ожидания различаются по отраслям:

IT-специалисты оценивают свой труд в среднем в 107 тыс. ₽;

сотрудники промышленности — более чем в 100 тыс. ₽.

Баланс и атмосфера в коллективе — в топе приоритетов

Помимо зарплаты, зумеры обращают внимание на условия работы. В числе ключевых факторов, влияющих на готовность оставаться в компании на длительный срок, — баланс между работой и личной жизнью. Около трети респондентов указали, что для них важна поддерживающая и дружелюбная атмосфера в коллективе.

Основной причиной смены работы остаётся стремление к более высокому доходу — об этом сообщили более трети молодых россиян.

Среди других причин:

22% респондентов рассматривают переход на работу с более гибким форматом;

около 20% меняют место из-за учёбы, переезда или иных жизненных обстоятельств.

Зумеры реже меняют работу из-за экономической ситуации

Эксперты «Коммерсант» указывают, что стремление молодых сотрудников к стабильности связано не столько с изменением их поведения, сколько с текущей экономической ситуацией.

По их данным, экономика вошла в стадию стагнации с риском замедления или даже отрицательной динамики, из-за чего компании реже повышают зарплаты и в ряде случаев сокращают персонал. В таких условиях у молодых специалистов становится меньше альтернативных предложений, поэтому они реже меняют работу и чаще остаются в текущих компаниях.

Молодые сотрудники чаще выбирают предсказуемые условия работы

Эксперты «Коммерсанта» также отмечают, что изменился и сам подход зумеров к работе. После периода повышенного интереса к удалёнке и частой смене работодателей тренд развернулся в сторону стабильности.

Молодые сотрудники стали больше ценить предсказуемость, а также доверительные отношения внутри команды, которые выходят за рамки формальных обязанностей. Среда внутри коллектива становится для них более значимым фактором при принятии решения о продолжении работы в компании.