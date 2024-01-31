«Альфа-банк» обошел «Яндекс» и ВТБ в рейтинге лучших работодателей года

«Альфа-банк» стал лучшим работодателем в 2023 году по версии Headhunter. Организация возглавила рейтинг в категории крупнейших компаний. По итогам 2022 года, «Альфа-банк» занял третью строчку в рейтинге, уступив Сбербанку и «Яндексу».
Ежегодный рейтинг Headhunter составляется по нескольким метрикам, включая развитие HR-функции, внешнюю узнаваемость и готовность рекомендовать трудоустройство в компании другим людям. В 2023 году в составлении рейтинга участвовали более 1,5 тыс. компаний.
Лидеры среди крупных компаний от 5 тыс. сотрудников
- «Альфа-банк»
- «Яндекс»
- ВТБ
- Tele2
- «Аэрофлот»
- Газпром-нефть
- Газпром-банк
- VK
- X5 Group
- Сибур
В hh.ru отметили, что в рейтинге участвуют новые игроки, из-за чего присутствует конкуренция, а места распределяются по-разному. Однако в топ уже не первый год выходят одни и те же игроки.
Сегодня для соискателей, говорится в исследовании сервиса, важнее не специализация компании, а уровень цифровизации и технологической состоятельности.
Среди крупных компаний лидерство сохраняет 2ГИС. На второе место с четвертого переместилось издательство «Эксмо». А «Лаборатория Касперского», занимавшая в прошлом году вторую строчку, в топ-10 не попала вовсе.
Лидеры среди крупных компаний от 1 до 5 тыс. сотрудников
- 2ГИС
- «Эксмо»
- Банк «Точка»
- «Фоксфорд»
- ВЭБ.РФ
- РБК
- СИНЕМА ПАРК и Формула Кино
- Издательство АСТ
- Unilever в России и Беларуси
- Информационное агентство России ТАСС
В категории средних компаний лидеры не изменились, однако поменялась расстановка внутри первой тройки. Если в прошлом году онлайн-кинотеатр Okko расположился на второй строчке, а «СберМаркетинг» — на третьей, в текущем рейтинге компании поменялись местами. Лидерство по-прежнему сохраняет ivi. Некоторые компании из прошлогоднего списка вылетели из топ-10. Среди них — «Студия Артемия Лебедева» и Школа управления «Сколково».
Лидеры среди средних компаний от 251 до 1 тыс. человек
- ivi
- «СберМаркетинг»
- Okko
- Агентство инноваций Москвы
- Москвариум
- BetBoom
- Фонд развития территорий
- PARI
- Госинспекция по недвижимости
- Замания
В категории небольших компаний произошла более заметная рокировка: финалисты прошлого года сместились на более низкие позиции. Так, «Афиша» уступила второе место Black Star, а сама опустилась на четвертое. В Vertex с третьей строчки переместилась на пятую. Первое место занял Центр развития «Среда возможностей».
Топ-10 среди небольших компаний с численностью от 101 до 250 человек
- Центр развития «Среда возможностей»
- Black Star
- Sports.ru
- «Афиша»
- Vertex
- Издательство МИФ (Манн, Иванов и Фербер)
- CRM-group
- Development Systems
- CODDY — международная школа программирования и дизайна для детей
- BGS Group
Сравнить результаты с прошлогодним рейтингом от hh.ru можно здесь.
Фото на обложке: Bored Photography /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
31 января 2024
31 января 2024
31 января 2024