«Альфа-банк» обошел «Яндекс» и ВТБ в рейтинге лучших работодателей года

«Альфа-банк» стал лучшим работодателем в 2023 году по версии Headhunter. Организация возглавила рейтинг в категории крупнейших компаний. По итогам 2022 года, «Альфа-банк» занял третью строчку в рейтинге, уступив Сбербанку и «Яндексу».

Ежегодный рейтинг Headhunter составляется по нескольким метрикам, включая развитие HR-функции, внешнюю узнаваемость и готовность рекомендовать трудоустройство в компании другим людям. В 2023 году в составлении рейтинга участвовали более 1,5 тыс. компаний.

Лидеры среди крупных компаний от 5 тыс. сотрудников

«Альфа-банк» «Яндекс» ВТБ Tele2 «Аэрофлот» Газпром-нефть Газпром-банк VK X5 Group Сибур

В hh.ru отметили, что в рейтинге участвуют новые игроки, из-за чего присутствует конкуренция, а места распределяются по-разному. Однако в топ уже не первый год выходят одни и те же игроки.

Сегодня для соискателей, говорится в исследовании сервиса, важнее не специализация компании, а уровень цифровизации и технологической состоятельности.

Среди крупных компаний лидерство сохраняет 2ГИС. На второе место с четвертого переместилось издательство «Эксмо». А «Лаборатория Касперского», занимавшая в прошлом году вторую строчку, в топ-10 не попала вовсе.

Лидеры среди крупных компаний от 1 до 5 тыс. сотрудников

2ГИС «Эксмо» Банк «Точка» «Фоксфорд» ВЭБ.РФ РБК СИНЕМА ПАРК и Формула Кино Издательство АСТ Unilever в России и Беларуси Информационное агентство России ТАСС

В категории средних компаний лидеры не изменились, однако поменялась расстановка внутри первой тройки. Если в прошлом году онлайн-кинотеатр Okko расположился на второй строчке, а «СберМаркетинг» — на третьей, в текущем рейтинге компании поменялись местами. Лидерство по-прежнему сохраняет ivi. Некоторые компании из прошлогоднего списка вылетели из топ-10. Среди них — «Студия Артемия Лебедева» и Школа управления «Сколково».

Лидеры среди средних компаний от 251 до 1 тыс. человек

ivi «СберМаркетинг» Okko Агентство инноваций Москвы Москвариум BetBoom Фонд развития территорий PARI Госинспекция по недвижимости Замания

В категории небольших компаний произошла более заметная рокировка: финалисты прошлого года сместились на более низкие позиции. Так, «Афиша» уступила второе место Black Star, а сама опустилась на четвертое. В Vertex с третьей строчки переместилась на пятую. Первое место занял Центр развития «Среда возможностей».

Топ-10 среди небольших компаний с численностью от 101 до 250 человек

Центр развития «Среда возможностей»

Black Star

Sports.ru

«Афиша»

Vertex

Издательство МИФ (Манн, Иванов и Фербер)

CRM-group

Development Systems

CODDY — международная школа программирования и дизайна для детей

BGS Group

Сравнить результаты с прошлогодним рейтингом от hh.ru можно здесь.

Фото на обложке: Bored Photography / Shutterstock