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«Альфа-банк» обошел «Яндекс» и ВТБ в рейтинге лучших работодателей года

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Альфа-банк» стал лучшим работодателем в 2023 году по версии Headhunter. Организация возглавила рейтинг в категории крупнейших компаний. По итогам 2022 года, «Альфа-банк» занял третью строчку в рейтинге, уступив Сбербанку и «Яндексу».

«Альфа-банк» обошел «Яндекс» и ВТБ в рейтинге лучших работодателей года

Ежегодный рейтинг Headhunter составляется по нескольким метрикам, включая развитие HR-функции, внешнюю узнаваемость и готовность рекомендовать трудоустройство в компании другим людям. В 2023 году в составлении рейтинга участвовали более 1,5 тыс. компаний. 

Лидеры среди крупных компаний от 5 тыс. сотрудников

  1. «Альфа-банк»
  2. «Яндекс»
  3. ВТБ
  4. Tele2
  5. «Аэрофлот»
  6. Газпром-нефть
  7. Газпром-банк
  8. VK
  9. X5 Group
  10. Сибур

В hh.ru отметили, что в рейтинге участвуют новые игроки, из-за чего присутствует конкуренция, а места распределяются по-разному. Однако в топ уже не первый год выходят одни и те же игроки.

Сегодня для соискателей, говорится в исследовании сервиса, важнее не специализация компании, а уровень цифровизации и технологической состоятельности.

Среди крупных компаний лидерство сохраняет 2ГИС. На второе место с четвертого переместилось издательство «Эксмо». А «Лаборатория Касперского», занимавшая в прошлом году вторую строчку, в топ-10 не попала вовсе.

Лидеры среди крупных компаний от 1 до 5 тыс. сотрудников

  1. 2ГИС
  2. «Эксмо»
  3. Банк «Точка»
  4. «Фоксфорд»
  5. ВЭБ.РФ
  6. РБК
  7. СИНЕМА ПАРК и Формула Кино
  8. Издательство АСТ
  9. Unilever в России и Беларуси
  10. Информационное агентство России ТАСС

В категории средних компаний лидеры не изменились, однако поменялась расстановка внутри первой тройки. Если в прошлом году онлайн-кинотеатр Okko расположился на второй строчке, а «СберМаркетинг» — на третьей, в текущем рейтинге компании поменялись местами. Лидерство по-прежнему сохраняет ivi. Некоторые компании из прошлогоднего списка вылетели из топ-10. Среди них — «Студия Артемия Лебедева» и Школа управления «Сколково».

Лидеры среди средних компаний от 251 до 1 тыс. человек

  1. ivi
  2. «СберМаркетинг»
  3. Okko
  4. Агентство инноваций Москвы 
  5. Москвариум
  6. BetBoom
  7. Фонд развития территорий
  8. PARI
  9. Госинспекция по недвижимости
  10. Замания 

В категории небольших компаний произошла более заметная рокировка: финалисты прошлого года сместились на более низкие позиции. Так, «Афиша» уступила второе место Black Star, а сама опустилась на четвертое. В Vertex с третьей строчки переместилась на пятую. Первое место занял Центр развития «Среда возможностей».

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

Топ-10 среди небольших компаний с численностью от 101 до 250 человек

  • Центр развития «Среда возможностей»
  • Black Star
  • Sports.ru
  • «Афиша»
  • Vertex
  • Издательство МИФ (Манн, Иванов и Фербер)
  • CRM-group
  • Development Systems
  • CODDY — международная школа программирования и дизайна для детей
  • BGS Group

 Сравнить результаты с прошлогодним рейтингом от hh.ru можно здесь

Фото на обложке: Bored Photography / Shutterstock

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