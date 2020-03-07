AliExpress заявил, что посылки могут задерживаться из-за коронавируса

Торговая площадка AliExpress заявила в своем твиттере, что заказанные товары могут задерживаться из-за коронавируса (2019‑nCoV). Проблема, по их словам, заключается в логистике.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы доставить ваши посылки, но из-за коронавируса могут быть некоторые задержки. В памятке ВОЗ сказано, что на самих посылках его нет, однако отправка и доставка могут требовать больше времени», — говорится в сообщении.

ВОЗ считает безопасными посылки из того района, где отмечена вспышка коронавируса.

Организация отмечает, что длительность выживания вируса 2019‑nCoV на поверхностях пока точно не установлена, однако предполагается, что по этому параметру он схож с другими представителями семейства коронавирусов.



По данным исследований вирус сохраняет жизнеспособность на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Конкретные сроки зависят от ряда условий (например, тип поверхности, температура и влажность окружающей среды).