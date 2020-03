AliExpress заявил, что посылки могут задерживаться из-за коронавируса

Торговая площадка AliExpress заявила в своем твиттере, что заказанные товары могут задерживаться из-за коронавируса (2019‑nCoV). Проблема, по их словам, заключается в логистике.

We are working hard to get your parcels delivered, but there may be some delays due to Coronavirus. WHO guidance states that parcels are safe from Coronavirus, but some shipping and logistics are experiencing longer waiting times for processing orders. pic.twitter.com/QZYBECuKUp