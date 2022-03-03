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Проблем с поставками из Китая в Россию не ожидается — AliExpress

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

AliExpress зафиксировал рост количества интернет-заказов из России. В компании отметили, что спрос растет на фоне введения санкций и ограничений международной торговли. Но проблем с поставками товаров из Китая в Россию не ожидается, заверили в AliExpress.

Проблем с поставками из Китая в Россию не ожидается — AliExpress

Компания наблюдает рост числа заказов из России на фоне событий на Украине и введенных ограничений на международную торговлю, сообщил директор по связям с госорганами «AliExpress Россия» Сергей Лебедев в ходе выступления на Красноярском экономическом форуме.

Лебедев отметил, что AliExpress не ожидает перебоев с поставками товаров из Китая в Россию.

«За прошедшие два года мы кардинально перестроили свою логистическую инфраструктуру. Мы в принципе постоянно готовимся к увеличению количества заказов», – рассказал Лебедев.

По итогам 2021 года оборот «AliExpress Россия» составил 306 млрд рублей, показав рост на 46% год к году. Количество заказов превысило 300 млн, средний чек вырос на 20%.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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