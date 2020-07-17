«AliExpress Россия» запустила в продажу первый продукт под своим брендом

«AliExpress Россия» запустила в продажу бьюти-бокс под своим брендом. Об этом говорится в сообщении площадки.

«Бьюти-бокс от AliExpress стал первым опытом компании по запуску собственного продукта, вызванный значительным ростом спроса на локальную категорию "Красота и здоровье"», — отмечается в сообщении.

Коробочка с косметикой оформлена в виде почтовой посылки. Всего внутри AliExpress Beauty Box можно найти 8 товаров уходовой косметики для лица и тела.

От отечественного производителя представлены скраб и гидролат «Краснополянской косметики» из Сочи, натуральный порошок-убтан Ubtanica, гель-маска с экстрактом гибискуса Pure Love, микроигольчатые патчи BLOM, набор ночных масок с добавлением красного вина Ayoume.

Фото: «AliExpress Россия»

Решение компании протестировать формат бьюти-продукта под собственным брендом обусловлено двумя факторами:

Площадка зафиксировала рост спроса на локальную категорию «Красота и здоровье» во втором квартале этого года — на 164% по сравнению с первым. Категория «Забота о здоровье» выросла в 2,5 раза — одними из самых популярных локальных товаров стали средства по уходу лица. Среди товаров из Китая выросла категория с аксессуарами по уходу за кожей (на 121 %). Успешный запуск лимитированной серии бьюти-коробочки в марте этого года: тогда компания разыгрывала бокс среди подписчиков в социальных сетях и «зафиксировала ажиотажный спрос и интерес аудитории к покупке бокса на маркетплейсе».

Фото на обложке: пресс-служба «AliExpress Россия»