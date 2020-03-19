AliExpress отменит комиссию для российских продавцов

«AliExpress Россия» планирует обнулить комиссию для российских продавцов в качестве меры поддержки малого и среднего бизнеса в период распространения коронавируса. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

«Многие бизнесы сейчас попали в непростую ситуацию. Мы хотим поддержать производителей и поставщиков не только как площадка для размещения товара, но и как партнер: обнуление комиссии стимулирует новичков попробовать торговлю онлайн, а опытным интернет-продавцам даст возможность торговать с максимальной маржинальностью — через маркетплейс», — сообщил гендиректор «AliExpress Россия» Дмитрией Сергеев.

Россия станет первой страной присутствия AliExpress, в которой будет действовать нулевая комиссия.

«AliExpress Россия» удерживает комиссию с продавца на низком относительно остального рынка уровне — сейчас она составляет 5 или 8% в зависимости от категории товаров. Обнуление комиссии затронет все товарные категории и будет действовать в течение полугода после выхода на маркетплейс на первые 100 заказов.

Воспользоваться новыми условиями смогут продавцы, которые зарегистрируются на «AliExpress Россия» после 31 марта. Обнуление комиссии коснется только российских предпринимателей и не будет распространяться на продавцов-резидентов других стран.

Сейчас на AliExpress более 10 тысяч российских продавцов, в ассортименте которых более 1,5 млн товаров почти во всех категориях маркетплейса.

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