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«AliExpress Россия» откроет пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России»

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

«AliExpress Россия» откроет собственные пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России». До конца 2022 года компания планирует расширить сеть до 2 тысяч ПВЗ.

«AliExpress Россия» откроет пункты выдачи заказов в отделениях «Почты России»

Первые четыре ПВЗ «AliExpress Россия» уже открылись в отделениях «Почты России» в Москве, сообщили RB.RU в компании.

Помимо зоны для получения и отправки посылок, в новых пунктах выдачи будут примерочные комнаты и специальные места для проверки заказов. Также посетители смогут воспользоваться услугой лёгкого возврата и за несколько секунд сдать неподходящий товар, отметили в «AliExpress Россия».

Мы рады, что теперь у наших клиентов появится новый опыт при получении посылок. В пунктах выдачи AliExpress в почтовых отделениях покупатели смогут оценить выделенную зону для быстрого получения заказов, возможность примерки, лёгкий возврат товаров.
Алексей Скатин, заместитель генерального директора по электронной коммерции АО «Почта России»

В марте 2021 года «Почта России» и «AliExpress Россия» подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, а также утвердили программу развития логистики для рынка интернет-торговли в России до 2025 года. Партнёры предложат локальным продавцам AliExpress в России услуги фулфилмента для хранения товаров и комплектации заказов в логистических центрах «Почты России» по всей стране. Также компании планируют открыть под объединённым брендом более 10 000 новых почтоматов и пунктов выдачи по всей стране.

Наша цель — сделать максимально комфортные условия для покупателей на всем пути от покупки до получения товара. Новые пункты выдачи AliExpress совместно с «Почтой России» - это еще один шаг для удобства наших пользователей на финальном этапе доставки. В наших пунктах можно будет быстро проверить покупку, примерить одежду из заказа, а при необходимости  оформить лёгкий возврат неподходящего товара, если продавец поддерживает эту функцию.
Григорий Орлов, директор по логистике и инфраструктуре «AliExpress Россия»

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Фото на обложке: AliExpress.

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