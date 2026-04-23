Работающих россиян старше 60 лет стало больше, чем сотрудников до 30 лет — их доля на рынке труда достигла 12%

Доля работающих россиян старше 60 лет достигла 12%, сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. При этом молодые люди до 30 лет составляет лишь 11% среди всех занятых граждан. Представитель ведомства отметил: для роста экономики нужно привлекать молодых сотрудников к работе и повышать эффективность труда.

Каждый четвёртый работник — в возрасте 30–39 лет

Раньше самой активно работающей возрастной группой считались сотрудники 30–39 лет, но в 2026 году их доля составляет 25% — по численности они уже уступают группе 40–49 лет.

За 2025 год число резюме россиян 55–64 лет выросло на 69%

Ранее стало известно, что россияне в возрасте 55–64 лет стали одной из самых быстрорастущих групп на рынке труда в 2025 году. По данным Авито Работы, число их резюме увеличилось на 69%, откликов — на 35%.

Одновременно выросли и ожидания по доходу: средний запрашиваемый уровень зарплаты составил 72 066 рублей в месяц — на 14% больше, чем в 2024 году.

Кроме того, соискатели старшего возраста стали активнее выбирать гибкие форматы занятости:

число резюме с готовностью работать полный день выросло на 96%,

со смешанным графиком — на 65%,

с частичной занятостью — на 63%.

Кандидаты 55–64 лет стали упоминать готовность к переезду в резюме на 25% чаще. Интерес к подработке увеличился на треть, при этом 44% ищут дополнительную занятость с ожидаемым доходом 34 805 рублей.

Контекст

Россияне всё чаще рассматривают работу как основной источник дохода на пенсии, следует из исследования SuperJob:

28% планируют продолжать работать или подрабатывать;

23% рассчитывают на государственную пенсию;

14% делают ставку на личные накопления;

3% — на инвестиции через НПФ;

1% — на помощь семьи;

Каждый четвёртый не смог назвать источник дохода в старости.