Выход на пенсию всё реже связан с уходом с рынка труда

Россияне всё меньше полагаются на государственную пенсию и всё чаще связывают своё финансовое будущее с продолжением трудовой деятельности. Исследование SuperJob показало: экономически активное население реже рассматривает пенсионный возраст как время отдыха. Параллельно растёт неопределённость — каждый четвёртый респондент не смог назвать источник дохода на старости.

Работа — новая пенсионная стратегия

Сегодня 28% россиян планируют трудиться или подрабатывать и после выхода на пенсию. На государственные выплаты рассчитывают лишь 23%, а ещё 14% делают ставку на личные накопления. Единицы — всего 3% — надеются на инвестиции через негосударственные пенсионные фонды.

Помощи от семьи ожидает лишь 1% респондентов. Для остальных главным ресурсом остаются собственные силы и активность. Эксперты отмечают: снижение доверия к пенсионной системе побуждает граждан самостоятельно выстраивать финансовую безопасность на будущее.

До 35 лет — сбережения, после 45 — работа и пенсия

С возрастом подход к финансовому будущему становится более осторожным. Среди россиян старше 45 лет 31% рассчитывают на пенсию и 34% — на продолжение работы. Молодёжь до 35 лет смотрит на ситуацию иначе: лишь 19% надеются на пенсию, а 25% — на трудовую занятость, предпочитая делать накопления заранее (20% против 6% у старших поколений).

Женщины чаще мужчин полагаются как на государственную поддержку (25% против 20%), так и на возможность подработки после выхода на пенсию (31% против 26%). Мужчины, напротив, чаще рассчитывают на личные сбережения (16% против 12%) и инвестиции через НПФ (5% против 2%).

Чем выше доход, тем меньше надежды на пенсию

Образование и уровень заработка напрямую влияют на финансовые стратегии. Среди россиян с высшим образованием 25% рассчитывают на пенсию и 30% — на возможность работать. Среди тех, кто окончил колледжи или техникумы, показатели ниже — 22% и 26% соответственно.

При доходах до 50 тысяч рублей в месяц почти треть опрошенных (29%) полагается на государственную пенсию, а 33% — на собственный труд. Те, кто зарабатывает свыше 100 тысяч, чаще делают ставку на личные накопления (18%) и меньше — на государственные выплаты (18%) или подработку (26%).

Эволюция пенсионных ожиданий

За последние два десятилетия структура пенсионных надежд заметно сместилась. В конце 2000-х треть россиян (до 33%) планировала полагаться на собственные сбережения. Сейчас таких лишь 14%. Зато доля тех, кто рассчитывает на пенсию, выросла с 7–9% до 22–25%.

Относительно стабильным остаётся только показатель готовности работать — около 27–30% на протяжении последних лет. А вот число тех, кто не может назвать свой будущий источник дохода, растёт: эксперты объясняют это общей неопределённостью и сомнениями в надёжности пенсионной системы.

Контекст

По данным Социального фонда РФ, средняя страховая пенсия по старости в России на 1 июля 2025 года составляет 25 098 рублей. При этом, по мнению самих россиян, достойный уровень выплат должен быть почти вдвое выше — около 49 800 рублей в месяц.

Специалисты считают, что растущие ожидания отражают не только инфляцию, но и изменение отношения к самому понятию «старость»: всё больше людей готовы работать дольше, чтобы сохранить привычный уровень жизни и финансовую независимость.



Фото: insta_photos / Getty Images