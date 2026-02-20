Количество резюме от соискателей в возрасте 55–64 лет почти на 70%: средние зарплатные ожидания — 72 тыс. рублей

В 2025 году россияне 55–64 лет вошли в число наиболее динамично растущих категорий соискателей. Согласно статистике «Авито Работы», количество опубликованных ими резюме за год увеличилось на 69%, а число откликов на вакансии — на 35%. Одновременно выросли и финансовые ожидания: средний запрашиваемый доход в этой группе поднялся на 14% и составил 72 066 рублей в месяц.

Общее количество резюме выросло на 52%

В целом «Авито Работа» отмечает умеренную позитивную динамику: число опубликованных вакансий за год увеличилось на 10%, сопоставимый рост показали и отклики соискателей. Средняя предлагаемая зарплата по стране достигла 79 904 рублей в месяц — на 10% выше, чем годом ранее. Объём размещенных резюме на платформе вырос на 52%.

Представитель компании отметил, что в 2025 году рынок труда перешел к более взвешенной модели развития. По его оценке, период агрессивного повышения зарплат постепенно сменяется стратегией удержания работников и выстраивания долгосрочного сотрудничества.

Соискатели могут переехать ради работы на 25% чаще

Соискатели 55–64 лет все чаще указывают разные форматы занятости. За год число резюме с готовностью работать полный день выросло на 96%. Показатели по смешанному формату увеличились на 65%, по частичной занятости — на 63%. Готовность к переезду стала упоминаться на 25% чаще.

По данным сервиса «Авито Подработка», интерес к временной занятости среди представителей этой возрастной группы вырос на 34%. Около 44% опрошенных планируют устроиться на подработку в 2026 году, а средний ожидаемый дополнительный доход составляет 34 805 рублей в месяц.

Половина соискателей старшего возраста готова осваивать ИИ

Параллельно растет интерес к цифровым инструментам. За год число резюме кандидатов 55–64 лет, в которых указаны навыки работы с ИИ, увеличилось на 21%. Всего количество резюме с ИИ-компетенциями за год стало больше на 92%. Соискатели старшей возрастной группы с такими компетенциями повысили и свои финансовые ожидания — в среднем на 13%. Более половины участников опроса сообщили, что готовы осваивать технологии ИИ, чтобы повысить продуктивность и сохранить позиции на рынке труда.

На фоне общего увеличения числа вакансий на 10% именно соискатели 55–64 лет продемонстрировали самую высокую динамику по росту резюме. Работодатели ценят их профессиональный опыт, дисциплину и готовность работать в гибких форматах, что ускоряет подбор персонала. При этом подработка и владение цифровыми инструментами постепенно становятся элементами обновленной модели занятости.