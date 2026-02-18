Количество резюме с упоминанием ИИ-навыков выросло на 92%

Количество резюме с указанием навыков использования нейросетей выросло на 92%, сообщает Авито Работа. Самый заметный скачок продемонстрировали специалисты в IT и телекоме — число профилей с указанными ИИ-компетенциями увеличилось в 2,6 раза (+166%) за месяц. Вместе с тем стали выше и зарплатные ожидания соискателей — на 23% за год.

В IT резюме с ИИ-навыками стало больше в 2,6 раза

В технической среде работа с нейросетями становится стандартной частью профессиональных процессов. За месяц, с декабря 2025-го по январь 2026 года, количество резюме с ИИ-навыками в этом сегменте выросло в 2,6 раза.

Обычно ИИ-компетенции в этой сфере применяются для:

разработки и улучшения программного кода;

автоматизации тестовых сценариев;

аналитики лог-файлов;

разработки технической документации;

сопровождения клиентов.

Административные специалисты указывают ИИ-навыки в 2,3 раза чаще

В административном блоке рост составил 130% — число резюме с отмеченными навыками в сфере ИИ стало больше в 2,3 раза.

Искусственный интеллект в этой нише используется преимущественно для создания и редактирования текстовых файлов, ответов на сообщения, подготовки отчётности, создания планов задач и работы с корпоративными наборами информации.

Специалисты по продажам используют ИИ для аналитики воронок и подготовки предложений

В сфере продаж за год стало больше таких резюме на 74%. Работники, которые общаются с клиентами задействуют ИИ при подготовке персональных предложений, формировании сценариев переговоров, аналитике воронки продаж и выборе дальнейших действий по договоренностям.

В маркетинге, рекламе и PR рост составил 50%. Несмотря на широкое внедрение ИИ в генерацию контента и аналитику, рост постепенно снижается.

Владение ИИ стало важным навыком для работодателей

Издание «Ведомости» сообщает: владение ИИ-инструментами становится важным фактором конкурентоспособности кандидатов. В некоторых городах России стало на 70% больше свободных рабочих мест с требованием таких компетенций.

Наиболее активно навыки работы с искусственным интеллектом указывают сотрудники, работающие в офисах — сегодня ИИ помогает им создавать код, креативные материалы, а также общаться с клиентами и партнёрами.

При этом наличие навыков работы с ИИ увеличивает и зарплатные ожидания специалистов — сразу на 23%, сообщает Авито Работа.