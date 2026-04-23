Российский рынок одежды вырос на 6% в 2025 году — но не за счёт роста продаж, а из-за повышения цен и инфляции

По итогам 2025 года российский рынок одежды вырос на 6% в денежном выражении — до 3,94 трлн рублей, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Fashion Consulting Group. Одновременно количество реализованных предметов одежды сократилось на 8–10%. Эксперты прогнозируют: в 2026 году покупательский спрос и продажи не вырастут даже при благоприятном сценарии.

При любом сценарии потребительский спрос пока не вырастет

Ещё два года назад российский рынок одежды рос быстрее — на 12% в год, однако в 2025-м динамика замедлилась до 6%. Несмотря на рост цен, фактические продажи единиц одежды снизились на 8–10%.

По оценке Fashion Consulting Group, в 2026 году возможны три сценария развития рынка.

Оптимистический сценарий:

инфляция — 3,5–4,5%;

ключевая ставка — 11–13%;

Рынок вырастет на 3–5% в деньгах, а количество продаж останется на уровне 2025 года.

Базовый сценарий:

инфляция — 4–5%;

ключевая ставка 13–15%;

сегмент одежды и обуви вырастет на 1–3%, количество проданных вещей сократится на 4–5%.

Пессимистический сценарий:

инфляция — до 10,5–12,5%;

ключевая ставка — 17,5–19,5%;

рост рынка одежды — не более 0,3%, а количество продаж упадёт на 10–13%.

В Familia «Коммерсанту» сообщили, что считают самым вероятным именно базовый сценарий развития рынка — с небольшим ростом выручки и снижением количества проданных вещей.

Средний чек при покупке одежды превысил 3 тыс. рублей

По данным сервиса «Чек Индекс», в I квартале 2026 года средний чек на одежду и обувь превысил 3 тыс. рублей, увеличившись на 6% год к году.

При этом число покупок сократилось на 4%. Годом ранее чек рос на 5%, а снижение покупок было более заметным — на 11%.

Потребители стараются экономить и неохотно тратятся на обновление гардероба. По оценке FCG, для половины россиян покупка одежды остаётся затруднительной, несмотря на рост доходов.

Российские бренды одежды закрываются из-за убытков

Снижение спроса уже привело к закрытиям и оптимизации. В 2025 году рынок покинули Incity, Just Clothes и другие бренды. Крупные сети, включая Gloria Jeans и O’stin, сократили число магазинов.

В 2026 году тенденция продолжилась — 22 апреля о сложностях сообщил бренд Gate31: уже в I квартале 2026 года убыток компании составил 31 млн рублей.

Контекст

Рост рынка частично поддерживают маркетплейсы. В Wildberries сообщили, что продажи одежды и обуви в 2025 году росли быстрее других категорий. У Ozon спрос увеличился в 1,8 раза, а в I квартале 2026 года — вдвое.

В «Яндекс Маркете» отметили рост сегмента «на десятки процентов», в Lamoda — на 15% в деньгах и на 10% в штуках.

Однако онлайн пока не компенсирует общее снижение спроса, отмечают в FCG.