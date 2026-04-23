Предприниматели тратят от 15 тыс. ₽ на консалтинг перед запуском стартапа: базовый минимум — юрист, бухгалтер и SMM

Предприниматели тратят от 15 тыс. ₽ на консалтинг перед запуском стартапа: базовый минимум — юрист, бухгалтер и SMMС консультациями по разработке стратегии и подбору помещения затраты могут вырасти в три раза
Минимальный набор услуг для запуска стартапа в России обойдётся в 15 000 рублей, подсчитали эксперты «Авито Услуг». Аналитики включили в расчёты юридические, бухгалтерские, маркетинговые и дизайнерские услуги. Расширенный пакет — с брендбуком, айдентикой, стратегией продвижения и подбором помещения — стоит от 50 000 рублей.
Спрос на юридические услуги по интеллектуальному праву вырос на 81%
Согласно исследованию, юридическое сопровождение — одна из главных потребностей бизнеса при запуске. С начала 2026 года особенно вырос спрос (81%) на услуги по интеллектуальному праву.
Составление договоров и доверенностей обойдётся в сумму около 2000 рублей, услуги в сфере предпринимательского права — от 3000 рублей. Консультации и сопровождение по интеллектуальному праву начинается от 5000 рублей.
Предприниматели стали чаще заказывать бухгалтерский учёт
Финансовое сопровождение бизнеса также входит в число наиболее востребованных услуг.
Спрос на аутсорсинг бухгалтерии увеличился в 2,5 раза год к году. Ведение бухгалтерского учёта стало популярнее на 50%, проведение инвентаризации — на 31%, заполнение деклараций 3-НДФЛ — на 26%.
Согласно данным «Авито Услуг», на финансовое сопровождение предприниматели могут потратить от 1 тыс ₽ до более чем 4,7 тыс. ₽:
- заполнение деклараций 3-НДФЛ — от 1000 ₽;
- расчёт зарплаты — от 1300 ₽;
- инвентаризация — от 3000 ₽;
- аутсорсинг бухгалтерии — от 3600 ₽;
- ведение бухгалтерского учёта — от 4700 ₽.
За оформлением бренда стали обращаться в 4 раза чаще
Визуальная составляющая бизнеса — один из ключевых факторов на старте, уточняют аналитики.
В 2026 году услуги по разработке логотипа, фирменного стиля и брендбука стали популярнее в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Самые доступные решения — дизайн логотипа или упаковки — обойдутся в 2000 рублей.
Стоимость комплексных решений будет дороже:
- уникальный логотип или айдентика — от 5000 ₽;
- брендбук — от 15 000 ₽.
Спрос на продвижение бизнеса вырос в 5 раз
Предприниматели активно вкладываются в привлечение клиентов: спрос на услуги SMM вырос в 5 раз, а на настройку таргета и анализ целевой аудитории — в 2 раза.
Стоимость некоторых услуг:
- анализ целевой аудитории — от 3000 ₽;
- анализ конкурентов — от 3500 ₽;
- стратегия продвижения и SMM — от 5000 ₽
Параллельно растёт спрос на офлайн-инфраструктуру. Для бизнеса, которому требуется физическое присутствие, выбор помещения остаётся ключевым фактором.
Спрос на услуги подбора недвижимости увеличился на 42% год к году. Услуга обойдётся не менее чем в 25 000 рублей. Для отдельных этапов доступны консультации — от 5000 рублей.