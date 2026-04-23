Предприниматели тратят от 15 тыс. ₽ на консалтинг перед запуском стартапа: базовый минимум — юрист, бухгалтер и SMM

Минимальный набор услуг для запуска стартапа в России обойдётся в 15 000 рублей, подсчитали эксперты «Авито Услуг». Аналитики включили в расчёты юридические, бухгалтерские, маркетинговые и дизайнерские услуги. Расширенный пакет — с брендбуком, айдентикой, стратегией продвижения и подбором помещения — стоит от 50 000 рублей.

Спрос на юридические услуги по интеллектуальному праву вырос на 81%

Согласно исследованию, юридическое сопровождение — одна из главных потребностей бизнеса при запуске. С начала 2026 года особенно вырос спрос (81%) на услуги по интеллектуальному праву.

Составление договоров и доверенностей обойдётся в сумму около 2000 рублей, услуги в сфере предпринимательского права — от 3000 рублей. Консультации и сопровождение по интеллектуальному праву начинается от 5000 рублей.

Предприниматели стали чаще заказывать бухгалтерский учёт

Финансовое сопровождение бизнеса также входит в число наиболее востребованных услуг.

Спрос на аутсорсинг бухгалтерии увеличился в 2,5 раза год к году. Ведение бухгалтерского учёта стало популярнее на 50%, проведение инвентаризации — на 31%, заполнение деклараций 3-НДФЛ — на 26%.

Согласно данным «Авито Услуг», на финансовое сопровождение предприниматели могут потратить от 1 тыс ₽ до более чем 4,7 тыс. ₽:

заполнение деклараций 3-НДФЛ — от 1000 ₽;

расчёт зарплаты — от 1300 ₽;

инвентаризация — от 3000 ₽;

аутсорсинг бухгалтерии — от 3600 ₽;

ведение бухгалтерского учёта — от 4700 ₽.

За оформлением бренда стали обращаться в 4 раза чаще

Визуальная составляющая бизнеса — один из ключевых факторов на старте, уточняют аналитики.

В 2026 году услуги по разработке логотипа, фирменного стиля и брендбука стали популярнее в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Самые доступные решения — дизайн логотипа или упаковки — обойдутся в 2000 рублей.

Стоимость комплексных решений будет дороже:

уникальный логотип или айдентика — от 5000 ₽;

брендбук — от 15 000 ₽.

Спрос на продвижение бизнеса вырос в 5 раз

Предприниматели активно вкладываются в привлечение клиентов: спрос на услуги SMM вырос в 5 раз, а на настройку таргета и анализ целевой аудитории — в 2 раза.

Стоимость некоторых услуг:

анализ целевой аудитории — от 3000 ₽;

анализ конкурентов — от 3500 ₽;

стратегия продвижения и SMM — от 5000 ₽

Параллельно растёт спрос на офлайн-инфраструктуру. Для бизнеса, которому требуется физическое присутствие, выбор помещения остаётся ключевым фактором.

Спрос на услуги подбора недвижимости увеличился на 42% год к году. Услуга обойдётся не менее чем в 25 000 рублей. Для отдельных этапов доступны консультации — от 5000 рублей.