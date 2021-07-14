AliExpress впервые раскрыл результаты пилотного проекта по доставке продуктов питания

Онлайн-ритейлер AliExpress зафиксировал среднее число заказов за день с момента запуска проекта «Есть!» на уровне 6,5 тысяч. При этом в отдельные дни число заказов достигало 11 тысяч. Об этом RB сообщили в пресс-службе AliExpress Россия.

По сравнению с прошлым кварталом (Прим. — январь-март 2021 года) количество заказов в период с апреля по июнь текущего года выросло на 132%.

По данным AliExpress, самыми популярными продуктами стали бананы, молоко с жирностью 3,2%, черешня и куриные яйца категории сО. Кроме того, клиенты часто заказывали сметану с жирностью 15%, огурцы, филе грудки цыпленка, молодой репчатый лук и творог, жирность которого — 5%. Еще в список вошли замороженные лангустины, малосольная форель, миндальный замороженный торт, а также пельмени со свининой и говядиной.

Проект «Есть!» запустили в августе 2020 года. Его первым партнером стал сервис «Самокат». Сегодня ассортимент расширился товарами из сетей «Вкусвилл», Metro, «Ашан», «Четыре лапы» и «Все Аптеки».

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Фото:fotodrobik/Shutterstock