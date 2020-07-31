Квартальная выручка Alphabet снизилась впервые в истории компании

Американский холдинг Alphabet Inc., в который входит Google, опубликовал финансовую отчетность за второй квартал 2020 года. Выручка холдинга за отчетный период снизилась — впервые в истории компании.

Выручка Alphabet во втором квартале составила $38,3 млрд — на 2% меньше, чем во втором квартале прошлого года. При этом результаты оказались лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали выручку в размере $37,3 млрд.

Чистая прибыль Alphabet составила $6,959 млрд против $9,947 во втором квартале 2019 года.

Выручка компании Google тоже упала: во втором квартале она составила $21,3 млрд против $23,6 млрд за аналогичный период прошлого года.

В то же время Alphabet нарастила доходы от рекламы на YouTube и облачного бизнеса. Выручка от рекламы нам YouTube составила $3,81 млрд, от облачного подразделения Google Cloud — $3,01 млрд.

В холдинговую компанию Alphabet входят Google, Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

В отличие от Alphabet, три других технологических гиганта — Apple, Facebook и Amazon — отчитались о росте доходов за прошедший квартал. Выручка Apple увеличилась на 11% и составила $59,685 млрд. Онлайн-ритейлер Amazon увеличил доходы на 40% — до $88,9 млрд. Выручка Facebook выросла на 11% и составила $18,7 млрд.

Положительные финансовые результаты привели к росту акций Amazon, Apple и Facebook. Ценные бумаги компаний подорожали после закрытия основной торговой сессии в США на 5-6,5%, пишет «Прайм».

Акции Amazon после закрытия основной торговой сессии на бирже NASDAQ прибавили в цене 5%, Apple — 6,44%, Facebook — 6,5%.