Amazon запустила бесплатные образовательные бизнес-курсы по генеративному искусственному интеллекту. Компания рассчитывает, что эти курсы к 2025 году пройдут не менее 2 млн человек, а использование ИИ вскоре станет неотъемлемой частью ведения бизнеса.
Amazon запустила проект AI Ready. Это образовательные курсы по использованию генеративного искусственного интеллекта, сообщается на сайте проекта. Курсы делятся на два вида: для людей, имеющих технические навыками работы с ИИ, а также для тех, кто такими навыками не обладает.
Для опытных предлагаются курсы по созданию языковых моделей, созданию ИИ-приложений и работе с машинным обучением. Неопытным студентам предложат пройти курсы по введению в генеративный ИИ и его использованию для планирования проектов. Все курсы бесплатные.
Amazon рассчитывает, что к 2025 году курсы по ИИ пройдут более 2 млн человек. В ближайшие пять лет 93% представителей бизнеса будут использовать ИИ, поскольку он станет неотъемлемой частью ведения дел, считают в Amazon.
Фото на обложке: Hadrian /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как продавцам из СНГ выйти на Amazon
- 2 Как выбрать товар, который станет бестселлером на Amazon
- 3 Секреты Amazon: как продвигать бизнес в международном масштабе
- 4 «Подслушивает ли умная колонка? Все может быть». Михаил Бурцев — о голосовых помощниках и будущем разговорного ИИ
- 5 Действительно ли «Сбер» станет российским Amazon? Мнение предпринимателя
ВОЗМОЖНОСТИ
23 ноября 2023
24 ноября 2023
24 ноября 2023