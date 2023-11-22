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Amazon запустила бесплатные образовательные бизнес-курсы по генеративному искусственному интеллекту

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Amazon запустила бесплатные образовательные бизнес-курсы по генеративному искусственному интеллекту. Компания рассчитывает, что эти курсы к 2025 году пройдут не менее 2 млн человек, а использование ИИ вскоре станет неотъемлемой частью ведения бизнеса.

Amazon запустила бесплатные образовательные бизнес-курсы по генеративному искусственному интеллекту

Amazon запустила проект AI Ready. Это образовательные курсы по использованию генеративного искусственного интеллекта, сообщается на сайте проекта. Курсы делятся на два вида: для людей, имеющих технические навыками работы с ИИ, а также для тех, кто такими навыками не обладает.

Для опытных предлагаются курсы по созданию языковых моделей, созданию ИИ-приложений и работе с машинным обучением. Неопытным студентам предложат пройти курсы по введению в генеративный ИИ и его использованию для планирования проектов. Все курсы бесплатные.

Amazon рассчитывает, что к 2025 году курсы по ИИ пройдут более 2 млн человек. В ближайшие пять лет 93% представителей бизнеса будут использовать ИИ, поскольку он станет неотъемлемой частью ведения дел, считают в Amazon.

Фото на обложке: Hadrian / Shutterstock

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