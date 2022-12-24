Amazon будет сдавать пустующие из-за снижения спроса грузовые самолеты

Из-за быстрого расширения парка в пандемию Amazon столкнулся с простаиванием грузовых самолетов. Американский онлайн-ретейлер в целях увеличения прибыли начнет сдавать транспортные средства под перевозку ананасов и лосося.

Как сообщили Bloomberg два источника, авиапарк Amazon в США и Европе насчитывает около 100 самолетов, часть из которых простаивает из-за замедления роста онлайн-продаж.

Американская компания в последние месяцы наняла топ-менеджеров с опытом маркетинга в сфере авиационных грузоперевозок. Один из возможных вариантов использования лишних провозных объемов — заполнение пустых самолетов, возвращающихся с Гавайев и Аляски, ананасами и лососем.

Amazon запустил услугу грузовых авиаперевозок в 2016 году, вызвав этим предположения о том, что Amazon Air станет сетью доставки, способной конкурировать с двумя крупными игроками в этой области — United Parcel Service (UPS) и FedEx.

Согласно Bloomberg, амбиции компании в сфере грузовых авиаперевозок вызвали противоречивые отзывы экспертов. С одной стороны, Amazon Air стремительно рос в предыдущие годы и инвестировал $1,5 млрд в хаб в Цинциннати. С другой — ретейлер по-прежнему заметно отстает от UPS и FedEx, располагающих большим количеством самолетов и стыковочных рейсов.

Собеседники агентства сообщают, что спрос на грузовые авиаперевозки упал в этом году и продолжит снижение в следующем. Несмотря на это, Amazon Air не отказывается от долгосрочных планов.

Использование пустующего пространства на борту своих самолетов должно помочь компании увеличить прибыль в период замедления роста выручки.

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