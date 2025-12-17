Amazon может инвестировать в OpenAI $10 млрд

OpenAI ведёт переговоры о привлечении $10 млрд инвестиций от Amazon. В рамках возможной сделки компания также может начать использовать ИИ-чипы Trainium, разработанные Amazon. По данным Bloomberg, переговоры находятся на ранней стадии, а условия сделки ещё могут измениться.

Сделка с Amazon может оценить OpenAI в $500 млрд

По информации источников Bloomberg, после сделки оценка OpenAI может превысить $500 млрд. Издание уточняет, что переговоры носят предварительный характер, и окончательные параметры соглашения пока не определены.

OpenAI в последний раз оценивалась в $500 млрд в рамках продажи акций сотрудниками. Эта оценка ненадолго сделала компанию крупнейшим частным стартапом в мире, опередив SpaceX Илона Маска, которая оценивается в $800 млрд.

Чипы Trainium — ключевой элемент ИИ-стратегии Amazon

В случае заключения сделки OpenAI может начать использовать чипы Trainium — собственную разработку Amazon для обучения и работы ИИ-моделей. Это стало бы заметным успехом для полупроводникового направления компании, которое пока уступает Nvidia на рынке ИИ-ускорителей.

Amazon рассматривает Trainium как ключевой элемент своей ИИ-стратегии. Чипы должны дополнить бизнес AWS (Amazon Web Services), крупнейшего в мире поставщика облачных вычислений и хранения данных.

Сделка с OpenAI — для укрепления Amazon на рынке ИИ

Сегодня главным производителем ИИ-чипов на рынке считается Nvidia, однако крупные разработчики ИИ начинают тестировать альтернативные решения. Помимо Amazon, собственные чипы активно развивают Google, Intel, Huawei и другие технологические компании.

Ранее Microsoft уже укрепила свои позиции на рынке разработки ИИ-платформ благодаря инвестициям и стратегическому партнёрству с OpenAI. Теперь Amazon надеется на подобный успех: тогда они сокртатят отставание от Microsoft и усилят конкуренцию. При этом, Amazon пока уступает конкурентам в сегменте компаний, создающих ИИ-платформы, — несмотря на лидерство на рынке облачных сервисов.

Контекст

Переговоры между OpenAI и Amazon начались в октябре, после завершения корпоративной реструктуризации OpenAI, о чём ранее сообщало издание The Information. В рамках этой реструктуризации Microsoft получила около 27% доли в компании.

Ранее OpenAI и Amazon договорились о поставках на сумму $38 млрд облачных мощностей AWS, которые в основном работают на чипах Nvidia. Новые переговоры касаются возможного перехода OpenAI на собственные ИИ-чипы Amazon Trainium.