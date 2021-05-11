Amazon разместил облигации на рекордные $18,5 млрд

Американский ритейлер Amazon провёл размещение облигаций на $18,5 млрд. Срок обращения самой длинной долговой бумаги составит 40 лет.

Это стало крупнейшей продажей ценных долговых бумаг Amazon за всю историю компанию, пишет Bloomberg. Размещением облигаций занимались банки Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co.

Привлечённые средства компания направит на общие корпоративные цели, включая экологические и социальные проекты. Ранее Amazon планировал привлечь около $15 млрд.

Реализация бондов Amazon стала второй по объёму за этот год: в марте Verizon Communication разместила облигации на сумму $25 млрд.

Amazon нечасто выпускает облигации: в последний раз компания выходила на долговой рынок в июне 2020 года, выпустив бонды на $10 млрд. До этого в 2017 году ритейлер продал облигаций на $16 млрд, чтобы приобрести Whole Foods Market Inc.

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