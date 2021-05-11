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Amazon разместил облигации на рекордные $18,5 млрд

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Американский ритейлер Amazon провёл размещение облигаций на $18,5 млрд. Срок обращения самой длинной долговой бумаги составит 40 лет.

Amazon разместил облигации на рекордные $18,5 млрд

Это стало крупнейшей продажей ценных долговых бумаг Amazon за всю историю компанию, пишет Bloomberg. Размещением облигаций занимались банки Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley и Wells Fargo & Co.

Привлечённые средства компания направит на общие корпоративные цели, включая экологические и социальные проекты. Ранее Amazon планировал привлечь около $15 млрд.

Реализация бондов Amazon стала второй по объёму за этот год: в марте Verizon Communication разместила облигации на сумму $25 млрд.

Amazon нечасто выпускает облигации: в последний раз компания выходила на долговой рынок в июне 2020 года, выпустив бонды на $10 млрд. До этого в 2017 году ритейлер продал облигаций на $16 млрд, чтобы приобрести Whole Foods Market Inc.

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Фото на обложке: wolterke / Depositphotos.

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