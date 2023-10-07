Amazon запустила первые прототипы спутников—конкурентов Starlink от SpaceX

Amazon вышла на конкурентную тропу с SpaceX – компания успешно запустила на орбиту прототипы спутников для создания собственной сети широкополосной связи Project Kuiper. Проект предусматривает вывод на орбиту в общей сложности более 3 тыс. спутников.

United Launch Alliance (ULA) запустила на орбиту ракету с двумя прототипами спутников широкополосной связи из проекта Amazon Kuiper. Об успешном запуске ULA сообщила на своей сайте, трансляцию запуска велась на YouTube-канале компании.

Ракета-носитель Atlas V доставит на низкую околоземную орбиту Kuipersat-1 и Kuipersat-2. Задачей спутников будет сбор данных на орбите. После завершения миссия космические аппараты выведут с орбиты.

Первые серийные спутники Kuiper Amazon намерена запустить в начале 2024 года.

Kuiper должен составить конкуренцию сети спутников Starlink от SpaceX Илона Маска. В рамках проекта Amazon планирует запустить более 3,2 тыс. спутников и инвестировать в создание инфраструктуры $10 млрд в срок до 2030 года.

Фото: YouTube