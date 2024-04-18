«Ты просто космос»: зачем бренды используют тему космоса в рекламе

Тема космоса стала популярна не только у проектов, которые с ним связаны. Рекламные кампании в скафандрах с изображением спутников и ракет запускают SpaceX, МТС, «Сбер», «Тинькофф Банк», а Pizza-Hut транслируют свои месседжи клиентам прямо на орбиту. В чем секрет популярности космической тематики в рекламе и какое будущее ее ждет, рассказала эксперт по маркетингу, преподаватель ВШЭ Оксана Кикоть.

Как на рынок влияют фильмы на космическую тематику

После выхода фильма «Вызов», первого в мире полнометражного художественного фильма, снятого в космосе, Роскосмос отметил приток космических туристов. Лента собрала 1 млрд руб. за первые две недели проката.

За год до этого российские предприниматели, основавшие Британскую продюсерскую компания Space Entertainment Enterprise, объявили о строительстве киностудии на МКС. Она будет работать на орбитальном модуле американской Axiom Space. Официальный запуск запланирован на декабрь 2024 года.

Голливуд тоже подстегивает интерес к космической теме и рисует картины будущего через такие киношедевры, как «Гравитация», «Марсианин», «Стражи Галактики», «Аполлон 13». Правда, первый раскритиковали в NASA за нереалистичность. По мнению специалистов, в фильме много неточностей с научной точки зрения.

Космос интересует людей, и это подтверждает статистика. В прошлом году эта тема собрала около 40 млн поисковых запросов в одном только «Яндексе».

Согласно опросу ВЦИОМ за 2022 год, 74% опрошенных говорят, что Россия — лидер в сфере космических разработок, а 65% считают, что этот факт — повод для гордости за страну. Молодежь продолжает мечтать о полетах в космос. Об этом сообщили 28% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет.

По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР), за 9 месяцев 2023 года российский рынок рекламы продемонстрировал рост и достиг 495 млрд рублей, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На наш взгляд, космос сыграл в этом не последнюю роль. Возросший интерес к тематике заметили лидеры рынка и стали охотно использовать этот тренд для продвижения.

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Как появился космический маркетинг

Не только Илон Маск хочет покорить космос. В космическую «гонку» давно вступили бренды и маркетологи. Например, еще в 1991 году на станции «Мир» Сергей Крикалев открыл газировку Coca-Cola. Чтобы напиток можно было пить в условиях невесомости, компания создала специальную банку, разработка которой стоила $250 тысяч.

Так выглядит банка Coca-Cola со специальным спреем-дозатором. Источник: National Air and Space Museum

Через 10 лет после этого события на обтекателе ракеты-носителя, которая доставляла к международной космической станции пилотируемый модуль «Звезда», разместили трехметровый логотип Pizza-Hut. Позже на станции сняли рекламу для авиакомпании S7.

В 2021 году российские космонавты поздравили Сбербанк с днем рождения в прямом эфире

Но не всем брендам доступна реклама с орбиты, поэтому российские компании ищут другие способы общения с аудиторией в стиле космических путешествий.

Космическая тематика в маркетинге российских брендов

Маркетологи проявляют бурную активность на тему космоса в преддверии Дня Космонавтики. Они готовят для клиентов разные креативы: брендированные открытки, игрушки, мероприятия. Например, в этом году интернет-магазин косметики «Золотое яблоко» предлагал клиентам праздничные промокоды на 15% и 25%.



Вот так выглядел рекламный баннер на сайте интернет-магазина «Золотое яблоко» неделю назад

Интересно, что сегодня космореклама не всегда приурочена к празднику. Бренды используют эту тему в своих маркетинговых активностях, потому что она привлекает внимание и приносит отклик от клиентов в любое время.

Delivery Club выпустили коллекцию еды в тюбиках со вкусом шаурмы, пиццы, картошки фри

TalkBank разыграл дачный участок у моря на Луне. Победитель получил 40 соток на спутнике земли, именной паспорт и кешбэк 500 рублей. Позже банк разыгрывал наборы космического питания. Или еще пример: MTC предложил пользователем сайта мини-игру «Космическая одиссея».

«Сбер» выпускал карты с космическим дизайном в честь запуска спутника ReshUCube2

«Тинькофф» тоже выпускал карты в честь запуска спутника ReshUCube2

В конце февраля «БКС Мир инвестиций» запустил космическую рекламную кампанию, сравнив безграничный мир инвестиций с космосом. Ведь инвесторы, как и астронавты, очень амбициозны, постоянно ищут новые возможности, стремятся к поставленным целям. Кампания оказалась охватной.

Основные тренды космического маркетинга

Количество предложений растет

Сегодня товары брендов легко заметить на МКС. Астронавты готовят пищу, снимают ролики, рекламируют различные мероприятия. Буквально 10 лет назад такую активность на МКС было сложно себе представить. А сейчас уже даже есть специальные космические агентства, предлагающие услуги по части рекламы.

Реклама с орбиты становится доступнее

Высокотехнологичные стартапы, занятые в космической сфере, знают, что реклама, которая транслируется прямо с орбиты, способна охватить огромную аудиторию. Например, проект Avant Space из «Сколково» собирался посылать месседжи клиентам из космоса и планировал охватить 1 млрд человек. И этот процесс планируют ускорить на государственном уровне. На кораблях, спутниках и ракетах могут появиться логотипы брендов уже в ближайшее время.

Недавно в Госдуму направили законопроект о размещении рекламы на космической технике. Потенциальный доход от таких интеграций оценивают в 200 млн рублей в год.

В такой рекламе заинтересованы российские банки, страховые компании и другие крупные бренды. При положительном рассмотрении законопроекта в ведомстве могут расширить перечень коммерческих услуг, которые будут предоставляться на заказ. Например, съемка фильмов, рекламных и обучающих роликов, фотосъемка объектов, проведение исследований, демонстрация товаров и профессиональных навыков.

Космическую рекламу критикуют ученые

«Брендированные» ракеты вызывают недовольство у консервативной части аудитории, ценящей космос. Например, уже сейчас известно, что билборды мешают астрономам.

В 2018 году компания Rocket Lab запустила проект Humanity Star. На орбите разместили объект, отражающий солнечный свет. Он был виден на закате, создавая впечатление ранней звезды. Таким способом компания хотела показать, насколько хрупким является наше место во Вселенной.

На деле же яркий свет «звезды» мешал астрономам исследовать небесные тела. Проект вызвал противоречия даже с учетом того, что находился на орбите несколько месяцев, а билборды будут находиться там постоянно

Космический туризм и частные миссии, которые запускаются в космос для рекламы проектов, критикуют и экологи. Они считают, что регулярные полеты вредят окружающей среде в 100 раз сильнее, чем самолеты.

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О чем нужно помнить маркетологам

Миллениалы и поколение Z ценят новые впечатления больше, чем материальные ценности. Они охотнее потратят деньги на путешествие, чем на покупку автомобиля. При этом бренды видят в космическом маркетинге возможность совершить прыжок в космос. А клиенты — получить представление о том, что их ждет в будущем.

Важно понимать, что космический туризм и маркетинг — это не просто модные веяния, а новая реальность, как когда-то ею стал интернет.

Венчурные инвесторы охотно вкладывают в стартапы, связанные с космическими технологиями, и сами приближаются к этой тематике. Например, Metatron Capital не только финансирует молодые проекты, но и занимается выявлением маркетинговых возможностей в различных областях исследования космоса. Компания является партнером международных космических организаций.

Вывод

Космос становится новой маркетинговой платформой, на которой смогут объединиться бренды. Но реклама в космосе требует от маркетологов переосмысления привычных процессов. В этом специалистам помогут конференции по космическому туризму, на которых можно познакомиться с индустрией поближе.

Примечательно, что бренды используют тему космоса для продвижения. А компании, которые работают в этой сфере, предпочитают не спекулировать общественным сознанием. В их коммуникациях можно прочитать заботу о человечестве. Они анонсируют запуски ракет и спутников, делятся результатами миссий, исследований: океанических, атмосферных и других, а также проводят образовательные и просветительские мероприятия.

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