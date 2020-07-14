«Яндекс» и Mail.ru Group помогут в создании российского аналога Zoom

Минкомсвязь совместно с «Яндексом» и Mail.ru Group прорабатывает возможность создания российской платформы для проведения видеоконференций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления главы Минкомсвязи Максута Шадаева.

Совместный проект начат по поручению Министерства просвещения, Министерства образования и науки. Российская платформа для удаленной связи должна работать в режиме чатов, видео- и аудиоконференций, рассказал Шадаев. По его словам, проект нужен для замены зарубежных программ в образовательных учреждениях.

«У нас, к сожалению, нет российской платформы, которая в таком масштабе готова поддержать сервис видеоконференцсвязи», — сообщил министр.

Как рассказал Шадаев, «Яндекс» и Mail.ru Group готовы реализовывать этот проект в режиме государственно-частного партнерства, без использования бюджетных денег.

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