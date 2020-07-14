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«Яндекс» и Mail.ru Group помогут в создании российского аналога Zoom

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Кристина Пирахмедова
Кристина Пирахмедова

Автор

Кристина Пирахмедова

Минкомсвязь совместно с «Яндексом» и Mail.ru Group прорабатывает возможность создания российской платформы для проведения видеоконференций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления главы Минкомсвязи Максута Шадаева.

«Яндекс» и Mail.ru Group помогут в создании российского аналога Zoom

Совместный проект начат по поручению Министерства просвещения, Министерства образования и науки. Российская платформа для удаленной связи должна работать в режиме чатов, видео- и аудиоконференций, рассказал Шадаев. По его словам, проект нужен для замены зарубежных программ в образовательных учреждениях.

«У нас, к сожалению, нет российской платформы, которая в таком масштабе готова поддержать сервис видеоконференцсвязи», — сообщил министр.

Как рассказал Шадаев, «Яндекс» и Mail.ru Group готовы реализовывать этот проект в режиме государственно-частного партнерства, без использования бюджетных денег.

Фото: Unsplash

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