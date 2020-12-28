APIBank привлек 120 млн рублей от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций

Российская FinTech-платформа APIBank привлекла 120 млн рублей от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций. Сделка была проведена в форме конвертируемого займа. Об этом Rusbase сообщил венчур билдер Digital Horizon, портфельной компанией которого является стартап.

Отмечается, что Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций стал первым внешним инвестором APIBank.

Полученные средства будут направлены на дальнейшее развитие платформы.

«Мы очень рады, что у нас появился партнер, который разделяет наш взгляд на перспективы развития Banking-as-a-Service. Привлеченные средства будут использованы на развитие продуктов для компаний-агрегаторов и маркетплейсов, продвижение готовых решений для банков», — отмечает сооснователь APIBank Алексей Петров.

APIBank — open banking платформа для создания цифровых экосистем и взаимодействия банков с финтехами и нефинансовыми компаниями.

Проект позволяет сторонним компаниям оказывать банковские услуги внутри собственных сервисов. C помощью платформы создаются встраиваемые финансовые инструменты, которые являются комплексными, гибридными банковскими продуктами.

APIBank стандартизирует процесс обмена данными между банками и нефинансовыми компаниями. Платформа является «одним окном», через которое банк может работать с разными компаниями, а также компании сотрудничают с разными банками через единый интерфейс.

APIBank был создан в 2018 году сооснователем интернет-бухгалтерии «Мое дело» Алексеем Петровым при поддержке венчур билдера Digital Horizon.

Партнерами платформы являются платежная система Visa, группа «Газпромбанка», «Ак Барс Банк», «Альфа-Банк», «Россельхозбанк». На базе платформы создан «Просто | Банк» для малого бизнеса, виртуальный банк кэшбек-сервиса LetyShops, сервис для самозанятых от «Альфа-Банка».

По данным ЕГРЮЛ, на момент написания новости 20% в ООО «Цифровые банковские платформы» (юрлицо APIBank) принадлежит его гендиректору Алексею Петрову. 79,2% компании владеет ООО «Диджитал Горизонт Венчурс», еще 0,8% — ООО «Диджитал Горизонт».

Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций был создан в декабре 2016 г. Его инвесторами являются Белорусский инновационный фонд, РВК и Инфрафонд РВК. Фонд вкладывает средства в белорусские и российские технологичные стартапы, находящиеся на посевной стадии и стадии роста (А).

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