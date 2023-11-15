Менеджмент финтех-платформы Apibank выкупил доли инвесторов проекта

Инвесторы финтех-платформы Apibank вышли из проекта, компания перешла под контроль менеджмента, узнал RB.RU. Проект сохраняет планы по развитию.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Цифровые Банковские Платформы» (ЦБП) — юрлицо Apibank — с 20 октября 2023 года перешло под контроль основателя проекта Алексея Петрова.

ООО «Диджитал Нейтив Венчурс» (ранее ООО «Диджитал Горизонт Венчурс») и ООО «Диджитал Нейтив» (ранее ООО «Диджитал Горизонт»), владевшие 79,2% и 0,79% соответственно, в октябре вышли из числа участников Apibank. Доля Петрова в ООО «ЦБП» выросла с 20,01% до 100%.

«Менеджмент Apibank завершил процесс выкупа акционерных долей у инвесторов. Все планы по развитию сохраняются и будут реализованы с новым импульсом», — сообщил RB.RU основатель Apibank Алексей Петров.

Он не уточнил сумму сделки и дальнейшие шаги компании. В Digital Native, которому принадлежат «Диджитал Нейтив Венчурс» и «Диджитал Нейтив», на момент публикации не ответили на запрос RB.RU.

Apibank был создан в 2018 году сооснователем интернет-бухгалтерии «Мое дело» Алексеем Петровым при поддержке венчур-билдера Digital Horizon. Это открытая банковская платформа, которая работает с финтех-компаниями и провайдерами услуг, встраивая им финансовые сервисы банков-партнеров с помощью технологий Open API. Также проект развивает платформу «Мои самозанятые», которая автоматизирует взаимодействие заказчиков с исполнителями.

В декабре 2020 года Apibank привлек 120 млн рублей от Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций (инвесторами фонда являются Белорусский инновационный фонд, РВК и Инфрафонд РВК). ООО «Инфраструктурные Инвестиции Рвк» владело 0,01% в Apibank по состоянию на 7 июня 2022 года.

Фото на обложке: Telegram-канал Apibank