Аналитики выяснили, в каких приложениях россияне проводят больше всего времени

Mediascope подсчитала, в каких приложениях больше всего времени проводят россияне старше 12 лет. Первые строчки по количеству проведенного в приложении времени заняли игра PUBG Mobile, YouTube и TikTok.
Среди 100 самых популярных мобильных приложений больше всего времени пользователи проводили в игре PUBG Mobile — в среднем 91 минуту в день, сообщил Forbes со ссылкой на Mediascope. Ежедневная аудитория игры превышает 875 тыс. человек.
На втором месте по количеству времени, проведенному в приложении, оказалось приложение «YouTube Детям» с развлекательным контентом. Средняя продолжительность использования приложения составила 85 минут в день. Аудитория — 629 тыс. человек.
Третье место в рейтинге заняло приложение YouTube, на которое пользователи в России тратят в среднем 82 минуты в день. Его аудитория составила более 33,7 млн человек. На китайскую соцсеть TikTok жители РФ тратят 81 минуту в день. Ее ежедневная адутория превысила 25 млн.
Также в топ-10 приложений вошли TikTok Lite и игры:
- Empires & Puzzles;
- World of Tanks Blitz;
- Standoff 2;
- Fishdom: Deep Dive.
При составлении топ приложений аналитики учитывали данные пользователей в возрасте от 12 лет и старше по всем городам РФ за последние полгода.
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Фото на обложке: oatawa /
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