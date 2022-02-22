Аналитики выяснили, в каких приложениях россияне проводят больше всего времени

Mediascope подсчитала, в каких приложениях больше всего времени проводят россияне старше 12 лет. Первые строчки по количеству проведенного в приложении времени заняли игра PUBG Mobile, YouTube и TikTok.

Среди 100 самых популярных мобильных приложений больше всего времени пользователи проводили в игре PUBG Mobile — в среднем 91 минуту в день, сообщил Forbes со ссылкой на Mediascope. Ежедневная аудитория игры превышает 875 тыс. человек.

На втором месте по количеству времени, проведенному в приложении, оказалось приложение «YouTube Детям» с развлекательным контентом. Средняя продолжительность использования приложения составила 85 минут в день. Аудитория — 629 тыс. человек.

Третье место в рейтинге заняло приложение YouTube, на которое пользователи в России тратят в среднем 82 минуты в день. Его аудитория составила более 33,7 млн человек. На китайскую соцсеть TikTok жители РФ тратят 81 минуту в день. Ее ежедневная адутория превысила 25 млн.