Apple стала первой компанией США с рыночной стоимостью более $2 трлн

В ходе торгов на бирже Nasdaq незадолго до 18:00 мск цена акций Apple достигла $467,77 за одну бумагу. В обращении находятся более 4,275 млн акций, что привело к повышению рыночной капитализации компании до $2 трлн. Об этом сообщает CNBC.

По данным на 19:05 мск, акции компании выросли на 1,31% и стоят $468,32 за штуку. Максимальная цена акции в ходе торгов сегодня составила $468,65.

Отмечается, что за два года капитализация компании выросла вдвое. С начала года акции Apple выросли примерно на 60%. В прошлом году — на 120%.

В августе 2018 года Apple впервые достигла рыночной капитализации в $1 трлн. Также этот порог преодолели Amazon, Microsoft и Alphabet. В июле 2020 года капитализация Apple превысила $1,6 трлн.

В конце июля компания отчиталась об исторически высоких показателях в третьем квартале. Прибыль корпорации достигла $59,7 млрд.

Накануне стало известно, что акции Apple будут торговаться на Мосбирже с 7 сентября.

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