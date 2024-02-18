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Apple оштрафуют на €500 млн по жалобе Spotify — впервые в сфере музыкального стриминга

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Еврокомиссия намерена в марте оштрафовать Apple на €500 млн за нарушение антимонопольного законодательства в сфере музыкального стриминга. Это будет первый штраф Apple в этом сегменте индустрии. Решение станет кульминацией длительного антимонопольного расследования после жалобы Spotify в 2019 году.

Apple оштрафуют на €500 млн по жалобе Spotify — впервые в сфере музыкального стриминга

Газета Financial Times (FT) собрала мнения пяти человек, осведомленных о ходе антимонопольного разбирательства в отношении Apple, которую обвиняют в завышении трат конкурирующих музыкальных стримингов.

Все они сходятся в том, что в марте компания будет оштрафована, поскольку регулятор усмотрел в действиях Apple стремление ограничить возможности продавцов на своих платформах, а следовательно, и доступ потребителей к более дешевым альтернативам, что прямо противоречит принципам здоровой конкуренции.

Отправной точкой в расследовании стал иск шведской стриминговой платформы Spotify к Apple в 2019 году. По данным истца, App Store завышает расходы сторонних стримингов за счет комиссии в 30%, не давая устанавливать конкурентоспособные цены.

Источники FT утверждают, что Еврокомиссия считает действия Apple «незаконными» и «противоречащими» антимонопольным правилам ЕС.

Фото на обложке: Unsplash

 

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