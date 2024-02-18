Еврокомиссия намерена в марте оштрафовать Apple на €500 млн за нарушение антимонопольного законодательства в сфере музыкального стриминга. Это будет первый штраф Apple в этом сегменте индустрии. Решение станет кульминацией длительного антимонопольного расследования после жалобы Spotify в 2019 году.

Apple оштрафуют на €500 млн по жалобе Spotify — впервые в сфере музыкального стриминга