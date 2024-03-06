Где слушать музыку в России: список музыкальных сервисов

Если коротко, лучшие музыкальные сервисы в нашей стране: «Яндекс Музыка», «VK Музыка», YouTube Music, «Музыка в ОК», Apple Music, «Звук» от Сбербанка и МТС Music. Но у каждого из них есть свои нюансы использования. Основатель сети магазинов музыкальных инструментов Skifmusic Борис Колесников рассказал, где и как удобнее всего слушать музыку в России в 2024 году.

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Какие музыкальные сервисы доступны в России

Большую часть российского рынка до недавнего времени занимали зарубежные стриминги: Spotify, SoundCloud или Apple Music. После 2022 года их доля упала из-за блокировки Роскомнадзора и сложностей с оплатой подписки. Пользователи начали чаще использовать отечественные платформы.

Объём российского рынка музыкальных стримингов в 2023 году оценивался примерно в 25 млрд рублей. В 2022 году показатель не превышал 20 млрд рублей. Рост составил 25%, и эксперты считают, что он не окончательный. Рынок продолжает отыгрывать падение, случившееся в 2022 году после ухода или закрытия зарубежных стримингов.

Стриминговые сервисы, как правило, бесплатные, но расширенные функции в них доступны только по подписке. У российских сервисов подписка стоит 100–300 рублей в месяц. При этом нередко входит в состав «суперподписок», включающих другие сервисы компании.

Примерно 60% пользователей предпочитают бесплатные версии, несмотря на неудобства вроде рекламы или сокращённых треков. Платными подписками на музыкальные стриминги пользуется около 23 млн человек. Это почти каждый шестой житель России.

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Как пользоваться Spotify в России

Главные недостатки Spotify: плохое качество звука, реклама между треками, невозможность сохранять музыку для офлайн-прослушивания. Помимо этого, альбомы и плейлисты воспроизводятся в случайном порядке. Несмотря на очевидные минусы, до 2022 года Spotify успел завоевать популярность в России благодаря большому выбору музыки, низкой цене и удобным плейлистам.

Приложением до сих пор пользуется около 1% российской аудитории. Но слушателям приходится помучиться, чтобы получить доступ к сервису, так как в нашей стране он официально недоступен. При этом оплатить тариф всё же можно даже сейчас. Для этого рекомендую воспользоваться одним из способов, о которых я расскажу ниже.

Как оплатить Apple Music и другие сервисы

Подписки на ушедшие из России сервисы чаще всего оплачивают одним из четырёх способов:

Зарубежные банковские карты. Как правило, оформляют карту одной из стран СНГ, дружественных России. Чаще всего это Беларусь, Турция, Казахстан, Армения, Киргизия, Таджикистан. Виртуальные карты. Это обычные банковские карты, но без физического носителя. Комиссия за платежи — от 0% до 7%. Жители России могут оформлять цифровые международные карты без ограничений. Услуги посредников. Платёж принимает российское юридическое лицо, которое переводит деньги зарубежному получателю. Правда, такие компании-помощники берут большую комиссию: 15-20% от суммы платежа. Криптовалютный кошелёк.

Как показывают отзывы, российские аналоги не уступают зарубежным площадкам в удобстве пользования или в точности рекомендаций. Проблема лишь в лицензионных ограничениях. Отечественные сервисы не всегда могут предложить актуальную, а тем более нишевую зарубежную музыку. В каком-то объёме она есть, но нужные треки приходится искать по всем российским площадкам.

В чём преимущества и недостатки «Яндекс Музыки»

Самый популярный стриминг музыки у россиян — «Яндекс Музыка». Его слушает более 70% аудитории подобных сервисов. Площадка предлагает более 75 млн треков.

Преимущества. Считаю, что «Яндекс Музыка» интуитивно понятный сервис. Стоит отметить удобство и грамотные рекомендательные алгоритмы. Некоторые даже говорят, что их пугает точность, с которой система угадывает их предпочтения.

Сервис «Моя волна» предоставляет слушателю бесконечный аудиоряд, основанный на его вкусах. Пользователи также могут регулировать качество потока: выбирать меньшее разрешение при слабом интернете и скачивать треки для офлайн-прослушивания музыки.

Вместе с музыкой сервис рекомендует подкасты и формирует из них списки по предпочтениям.

Недостатки. Здесь всё также, как и у остальных стримингов российского происхождения. Значительная часть западной музыки оказалась отрезана от них лицензионными ограничениями, введёнными в 2022 году, а значит, недоступна слушателям.

«Яндекс Музыка» часть подписки «Яндекс Плюс», в которую входит возможность смотреть фильмы на «Кинопоиске» и спортивные трансляции в Okko и читать книги в «Букмейте». Некоторые пользователи считают, что им приходится вместе с музыкой переплачивать за включённые по умолчанию сервисы, которые им не нужны.

Почему стоит обратить внимание на «VK Музыка»

Второй по востребованности сервис — «VK Музыка». По данным за 2023 год, площадкой пользуются 67% слушателей стримингов в России.

Преимущества. Главная особенность — интеграция с соцсетью «ВКонтакте». По сути, это одна экосистема. Подписчики сервиса получают полный доступ к музыкальному контенту десятков миллионов пользователей, который последние копили и собирали годами. По разным оценкам, во «Вконтакте» загружено около 400 млн треков, включая новую и редкую музыку.

У сервиса «VK Музыка» неплохая рекомендательная система. Слушателям предлагают плейлисты пользователей со схожими вкусами, а также подборки от сообществ и алгоритмов. Можно довериться вкусу своего любимого артиста: многие из них составляют для сервиса эксклюзивные плейлисты.

Треки на «VK Музыка» доступны к скачиванию. Скачанная музыка доступна в отсутствии интернета. Если свернуть приложение и заблокировать экран смартфона, сервис продолжит работать.

Недостатки. Многие пользователи считают, что рекомендательные алгоритмы «VK Музыки» несовершенны. Людям нравится далеко не всё из предложенного плейлиста. Качество треков, особенно закачанных самими пользователями, часто низкое.

Искать новые треки нужно в соцсети «ВКонтакте», затем скачивать и добавлять их в «VK Музыка». Сервис привязан к странице в соцсети, поэтому во время прослушивания музыки друзья и подписчики видят, что пользователь онлайн, и могу написать в мессенджере. Возможно, кому-то не хочется общаться прямо сейчас. Из-за того, что нет приватности, ставлю «VK Музыке» жирный минус.

Как слушать музыку на Apple Music

Apple Music считается единственным зарубежным стримингом, официально работающим в России (YouTube формально «ушёл с рынка»). Для прослушивания треков нужно установить приложение или веб-версию. Оплатить подписку российскими картами нельзя. Как действовать в этих случаях, я уже рассказал выше.

У сервиса высокое качество звука и большой выбор плейлистов. Есть нюанс для пользователей из России. Для нас новинки от крупнейших звукозаписывающих компаний недоступны из-за блокировки по геолокации.

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YouTube Music

Третье место в российском рейтинге 2023 года занимает YouTube Music. До 2022 года он успешно конкурировал с российскими лидерами, потом пережил падение. Несмотря на это, у сервиса осталось 37% аудитории от числа российских слушателей.

YouTube Music привлекает огромным выбором музыки, включая самую свежую, нишевую и редкую. В 2023 году на платформе было собрано более 100 млн треков. Здесь отсутствует реклама, так как сервис отключил её в России. Помимо музыки предлагается подборка клипов.

На территории России недоступна платная подписка YouTube Music Premium. Поэтому нельзя скачивать треки и слушать их в фоновом режиме. Но если вспомнить про способы оплаты подписок на ушедшие сервисы и стриминги, то и YouTube Music Premium тоже можно получить.

Для российских пользователей действует то же ограничение на новинки, что и у Apple Music.

«Звук» позиционирует себя как сервис для ценителей музыки. Он привлекает в первую очередь качеством звучания: битрейт в несколько раз выше, чем у обычных MP3. Остальные функции тоже на месте: рекомендации, возможность скачивания, деление по разделам.

К преимуществам «Звука» можно отнести перенос медиатеки из других сервисов и виртуального помощника.

Кроме музыки и подкастов, пользователи получают аудиокниги, радио- и спортивные трансляции. Владельцы платной подписки избавлены от необходимости прослушивать рекламу и имеют доступ ко всей музыкальной базе. Конечно, кроме иностранных новинок, недоступных всем российским продуктам.

МТС Music

Сервис МТС Music удобен в первую очередь для абонентов этой сети: при прослушивании музыки у них не списывается интернет-трафик. Дополнительное преимущество в том, что можно переносить свои плейлисты из других сервисов, создавать плейлисты, сохранять треки для офлайн-прослушивания. Ещё есть функция распознавания музыки. Но она, как и описанные выше возможности, доступна только на платном тарифе. Качество звучания более высокое, чем на «Яндекс Музыке».

Неочевидные стриминги

Почти 30% пользователей стримингов в России предпочитают платформу «Музыка в ОК». Для многих это сюрприз. Несмотря на такие высокие результаты, её мало кто воспринимает всерьёз. И зря: огромная аудитория соцсети «Одноклассники» остаётся верной своему онлайн-сообществу даже в выборе стриминговых сервисов.

Как и большинство других российских сервисов, «Музыка в ОК» даёт возможность составлять свои плейлисты, скачивать треки и пользоваться системой рекомендаций.

Стоит упомянуть и «популярный в узких кругах» сервис SoundCloud, который заблокирован Роскомнадзором. В своё время он полюбился поклонникам музыки за актуальность и множество новинок в самых разных жанрах. Его и сейчас выбирают 6% российских пользователей.

Личный опыт

Я сам слушаю «Яндекс Музыку». Начал использовать этот стриминг музыки ещё до 2022 года. Кстати, я не только слушаю его, но и выкладываю там треки своей группы.

У меня было несколько неудачных подходов к Spotify. Знаю многих людей, которым этот стриминг «заходит». Но у меня с ним не сложилось.

Мне кажется, что «Яндекс Музыка» более интуитивное и понятное решение, чем другие музыкальные сервисы. Здесь я слушаю иногда треки, которые не могу найти на Apple Music.

Никого не призываю переходить на тот же стриминг музыки, что нравится мне. Слушайте музыку там, где вам удобно.

Фото на обложке: pvproductions / Freepik