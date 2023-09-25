Как мы заработали 20 млн рублей в год на стримерах: история платформы по продвижению трансляций Reyden-X

«Стартап-секреты» — это подкаст для тех, кто развивает свой айти-бизнес, большой-маленький-микроскопический — неважно. Ну и для тех, кто пока только мечтает о запуске стартапа.

Историю российской платформы Reyden-X для продвижения стримеров с Twitch, YouTube, VK Play Live и Trovo читайте в текстовой версии подкаста от «Стартап-секретов». Послушать подробную версию разговора с Евгением Козявкиным, сооснователем Reyden-X, можно на любой подкаст-площадке с темами и тайм-кодами:

Ведущий подкаста

Дмитрий Беговатов

ИТ-обозреватель. Основал и продал мобильное приложение «МойГород». Развивает российский Product Hunt в канале VC Hunt

Гость выпуска

Евгений Козявкин



Cооснователь сервиса продвижения трансляций Reyden-X

Рынок живых трансляций

Стример — профессия новая и пока плохо исследованная. Если упрощать, то это люди, которые по 8-10 часов в день просиживают за компьютером и развлекают интернет-аудиторию своими талантами. Существуют разные форматы стриминга: от трансляции компьютерных игр до приготовления блюд в прямом эфире.

Российский рынок игрового стриминга — это всего 7% от мирового. Американский рынок составляет почти 50%, если не брать в расчет Китай и учитывать в первую очередь крупнейшую площадку для трансляций Twitch.

Twitch — своего рода индикатор: насколько растет Twitch, настолько растет географически аудитория стриминга. В первую очередь это англоязычный, американский рынок. Второй по счету идет Латинская Америка (во многом это Мексика).

В России почти половина аудитории смотрит стримы ежедневно, и также почти половина смотрит стримы более двух часов в день, чуть больше трети — 1-2 часа в день, остальные — меньше часа.

Большая часть доходов на рынке идет от донатов — 30% российских зрителей хотя бы раз поддерживали стримеров, а треть от этого числа поддерживает их регулярно. Остальная часть — это рекламные интеграции, партнерки, мерч и прочее.

Все эти условия формируют российский рынок стриминга, который составляет 15-20 млрд рублей в год (по оценке 2020 года). При этом он опережает рынок онлайн-дейтинга с его 5 млрд рублей в год, но менее популярен у стартапов.

Какие есть проблемы у стримеров

Заработок

Даже если стриминг начинается как хобби, каждый автор в глубине души мечтает о доходе от своего занятия.

Поэтому первыми онлайн-инструментами на этом рынке стали продукты-посредники, которые встраиваются в денежные потоки между участниками рынка.

Рекламные биржи и площадки для работы с блогерами получают комиссию за продажу «инвентаря» этого блогера: баннеры на стриме и прочие форматы интеграций.

Сервисы донатов встраиваются в денежный поток между стримером и его фанатами. Какие-то из инструментов предлагают подписную модель, когда поддержка блогера рублем происходит на постоянной основе, другие — дают возможность обмена сообщениями с блогером посредством донатов. Тут даже «Яндекс» не остался в стороне с их сервисом «Я.Стример», а VK давно развивает Boosty.

Повышение охватов

У начинающих стримеров нет серьезных бюджетов на рекламу, поэтому они прибегают к «черным» схемам по искусственной накрутке зрителей: использованию ботов или сервисов «мотивированных» просмотров. Эти способы повышают риск санкций со стороны площадок и в долгосрочной перспективе скорее вредны.

Новички быстро «отваливаются» на пути к большим деньгам, воспринимая стримы в качестве хобби, эксперимента или попытки найти альтернативу нелюбимой работе, а не как реальную возможность зарабатывать.

Профессиональные стримеры, которые получают хорошие доходы от контента с помощью партнерских программ и рекламы, стремятся повысить свой среднесуточный онлайн, поскольку часто именно от этого показателя будет зависеть денежное вознаграждение от рекламодателя. Но повышать значение онлайна запрещенными методами рискованно как для канала, так и для репутации стримера. Поэтому они избегают ботов и используют классические способы — размещение кроссплатформенного контента на других площадках и перелив аудитории из соцсетей. А это трудоемкая работа.

Другой важный сегмент — это рекламные агентства, организаторы киберспортивных и других мероприятий. Им важен максимальный охват аудитории — не только зрителей стриминговых площадок, но и пользователей других ресурсов, — а также удобное, быстрое и бюджетное развитие собственных стрим-каналов.

Удержание и вовлечение зрителей

Мало привлечь зрителя, нужно чтобы он как можно чаще возвращался и смотрел новые трансляции.

Тут, конечно, есть часть творческой работы по улучшению контента. Чаще всего для этого авторы прибегают к исследованиям поведения аудитории — аналитике, опросам и ключевым словам в комментариях.

Есть и другие продукты для стримеров, например, те, что увеличивают вовлеченность зрителей — это различные мини-игры, викторины и лотереи, которые встраиваются в трансляцию и дарят аудитории дополнительные эмоции.

Подробнее про продвижение стримов

Так как Евгений разрабатывает сервис по продвижению стримов и изучал этот вопрос пять лет, он решил поделиться своими наблюдениями.

Ключевой совет любого эксперта по продвижению канала на Twitch или YouTube — делать кроссплатформенный перелив аудитории. Например, помимо стриминга на Twitch для продвижения нужно выкладывать нарезки контента на YouTube, в TikTok, вести аккаунт в Telegram, в ВК, еще где-то — в общем, отовсюду пытаться свой трафик переманить на стрим.

На Twitch и YouTube нет возможности продвигать свой прямой эфир. Но на том же YouTube есть система рекомендаций и органические охваты. Все работает как при SEO-оптимизации: если правильно оформить описание, теги и выбрать нужные категории, ролик будет чаще показываться целевой аудитории.

Но вот ВК в своем таргете, например, рекламу режет часто, запрещая рекламировать стримера на Twitch, потому что он конкурент новому сервису VK Play Live.

Сейчас можно рекламировать группу в ВК, а не Twitch-канал. И алгоритм здесь такой — сначала стример приглашает людей в группу в ВК, а оттуда уже пытается их перекинуть на Twitch. Также работает Reddit и другие профильные внешние сайты, где стримеры публикуют информацию о себе в надежде зацепить аудиторию.

Что касается отдельных сайтов, это долгий процесс: нужно вести переговоры с владельцами сайтов и запрашивать расценки у каждого. Стоимость такого прямого размещения, скорее всего, будет выше, чем в рекламных сетях, используемых на площадке.

По теме: Как стримить на Twitch: полное руководство

Плюсом веб-мастеру не очень выгодно работать с мелкими клиентами напрямую, ему проще запартнериться с каким-то агентством или найти крупного рекламодателя, который разместится надолго и заплатит много. Поэтому стримерам еще сложнее договариваться — для этого, возможно, нужен помощник.

А у новичков просто не хватает времени на то, чтобы успевать и нарезать контент для соцсетей, и готовить контент для стрима, и искать какие-то внешние площадки для продвижения, и сделать текстовую версию видеоконтента, и создавать нарезки постов для Telegram и других соцсетей.

Чтобы сэкономить хотя бы часть времени на все эти действия, можно воспользоваться инструментом для продвижения и публикации стрима сразу на множестве внешних сайтов — Reyden-X. Еще это поможет выйти в топ категории внутри Twitch: привлекая просмотры на разных сайтах с целевой и околоцелевой аудиторией, стрим наберет количество зрителей, достаточное, чтобы обогнать другие стримы на Twitch.

Как устроен Reyden-X

Бизнес-модель Reyden-X

Бизнес-модель сервиса — классическая для любого сервиса продвижения и посева контента.Физлица делают все самостоятельно: полное самообслуживание, как в рекламных кабинетах «ВК Таргета». Если что-то непонятно — есть чат техподдержки.

С юрлицами команда работает более плотно — нужно оформить договор, выставить счет и т.д. Есть те, кто не хотят разбираться, а оплачивают менеджерское сопровождение. Тогда сотрудники Reyden-X самостоятельно создают заказ и отслеживают работу.

Команда продает просмотры стрима на внешней площадке: в формате зre-roll стрим включается на 30 секунд перед видеороликом на одном из сайтов. Спустя 30 секунд пользователь может либо пропустить стрим, либо перейти прямо к нему на Twitch, продолжить просмотр, либо даже смотреть на этой площадке.

В базе у Reyden-X более 10 тыс. площадок. Из других форматов есть Content-roll и Full Screen для мобильных устройств.

Reyden-X продает не просто факт размещения, а успешный просмотр, к которому есть определенные требования:

Стрим должен быть обязательно запущен на площадке (нажат Play).

Он должен проигрываться в видимой части сайта не менее 6 секунд — для формата Pre-roll. Для Content-roll — 15 секунд. А для Full Screen — 5 секунд, потому что на мобильных свои требования со стороны браузеров. Увеличивать время нельзя.

Когда все пункты будут соблюдены, просмотр считается успешным. В других случаях фиксируется отказ — с пользователя деньги за такой просмотр не взимаются.

Один из бонусов использования Reyden-X для стримеров в том, что более 90% этих просмотров добавляются к счетчику зрителей на Twitch и поднимают его в топ категории как популярный. Это, в свою очередь, приводит дополнительную аудиторию. Подобных сервисов, продвигающих именно стрим, почти нет на рынке.

В феврале-марте 2022 г. мы резко упали и боялись не выйти на показатели 2021 года. Но с августа пошел подъем. За прошлый год мы заработали 20 млн рублей, то есть выросли примерно на 20%. Стабильный рост — несмотря на санкции и новые условия бизнеса.

Есть ли модерация контента

Площадки, на которых транслируется видео, — сайты с видеоконтентом. Чаще всего это сериалы, фильмы, мультфильмы, аниме. Reyden-X модерируют эти площадки — проверяют, чтобы контент был не «для взрослых», отслеживают возраст аудитории (только старше 13 лет). Евгений делится, что иногда мастера пытаются монетизировать трафик «для взрослых» или, наоборот, площадки с мультфильмами.

Как стриминг используют для продвижения бизнеса

Стриминг можно использовать как новый способ продвижения российского бизнеса, который лишился привычных рекламных каналов из-за санкций.

Евгений считает, что такая возможность есть, хоть и с ограничениям. Он привел в пример клиентов, которые продвигают на Twitch кулинарную продукцию: в прошлом году они сделали стрим с привлечением звезд стендапа в виде кулинарного шоу-готовки по типу знаменитого «Смака». В готовке участвовали продукты этой компании с их логотипами и т.д.

За рубежом компании часто делают такие форматы. В России пока не все этим пользуются.

Наш бизнес не всегда понимает особенности аудитории Twitch, а еще — что именно можно рекламировать. Нужно брать простой и понятный большому числу людей продукт.

Для своей площадки Евгений рассматривает сотрудничество с крупным бизнесом, который может принести гораздо больше прибыли, чем все стримеры вместе взятые. Стратегически же он смотрит в сторону международного рынка, то есть на выход на стримеров из США или Западной Европы, которые готовы покупать больше просмотров в Reyden-X и для которых цена в 180 рублей в их эквиваленте намного выгоднее.

Как появился Reyden-X

Евгений окончил РГТЭУ в 2008 г., много лет отдал продажам, долго изучал предпринимательство только теоретически. В 2011 г. начал покорять интернет как копирайтер, несколько лет изучал тему продвижения. Затем создал свой первый сайт на Joomla, освоил SEO-продвижение, продавал ссылки и баннеры, начал получать много предложений о создании сайтов. Из этого в итоге Евгений с коллегой вырастили веб-студию.

С 2012 по 2018 гг. ребята разработали более 100 различных проектов, попутно занимались рекламой и продвижением сайтов, разработкой логотипов, фирменных стилей и брендбуков. Отсюда — огромный опыт и насмотренность в развитии интернет-проектов. Когда Евгений вырос из этой темы, заскучал, он решил создать IT-проект в сфере стриминга и киберспорта, обещающий в бизнесе быстрый рост во всем мире. Плюсом хотел уйти от надоевшего В2В в B2C-сегмент в теме, которая всегда была ему интересна: он сам был геймером и смотрел стримы по играм.

На помощь пришел бывший коллега-программист, ставший сооснователем IT-стартапа вместе с Евгением. Анатолий (Муравьев, сооснователь Reyden-X. — Прим. RB.RU) уже набил руку на продвижении YouTube-роликов, интеграции YouTube-видео в другие плееры через Pre-roll. У него также была собрана небольшая база сайтов, на которых можно размещать рекламу в Pre-roll. Ребята решили опробовать эту технологию и на рынке стриминга — и придумали сервис продвижения стрим-каналов, в первую очередь Twitch.

Reyden — созвучно с именем бога грома из игры Mortal Kombat (Rayden), а «X» добавили по аналогии с корпорацией X-corp из комиксов про Людей Икс.

Команда Reyden-X

Начинали в 2017 г., а запустился проект окончательно в 2018 г. Команда небольшая, потому Евгений много функций исполняет лично: он и директор, и арт-директор, и продакт-менеджер, и директор по маркетингу. Анатолий возложил на себя полностью обязанности по работе с вебмастерами и трафиком.

Также в проекте трудятся бэкендер, фронтендер, дизайнер. Работают по методике Agile — ребята накидывают задачи в небольшие спринты и постепенно их закрывают. Вся команда работает удаленно.

Сейчас на Reyden-X зарегистрировано почти 30 тысяч аккаунтов. От 1 до 2 тысяч используют сервис регулярно, хотя бы раз в месяц. Кейсы стандартные — увеличение трафика на конкретных мероприятиях, шоу, турнирах. Вместо 300 зрителей на стримах появляется 3000, 5000 или 10 тыс.

Слабые места бизнеса и способы их усиления

Евгений выделил следующие сложности в работе:

Трудности в поиске правильной коммуникации с клиентами. Прошлый опыт был в B2B-сегменте, а здесь — совсем другая аудитория. Было трудно на старте учитывать особенности ее поведения.



«Наша аудитория — это горячая, продвинутая, независимая и уверенная в себе молодежь, зумеры или ”еще хуже”. У них другая система ценностей, и с ними надо уметь правильно выстраивать коммуникацию. Первое время было сложно где-то сдерживать себя, отвечать лаконично на любые сообщения с разным окрасом, правильно подбирать креативы, контент на сайте — чтобы до этих людей доходило то, что мы хотим сказать», — говорит Евгений.



Ключевая проблема бизнеса — это соотношение трафика и заказов. Если у платформы мало трафика, но много заказов, команда не может дать нужный объем зрителей на стрим. Стримеров это не устраивает. Если у сервиса много трафика, но мало заказов, то вебмастера недополучают прибыль, в итоге они могут уйти. Приходится балансировать между нужными объемами по трафику и заказам.



Обычному стримеру сложно понять, что накрутка, а что нет. Кто-то считает, что накрутка — это все, что не связано со зрителями, которые сидят прямо в чате на Twitch или YouTube. То есть если на счетчике, например, 100 зрителей, в чате сидят 20, значит 80 — это накрученные. Так было до появления платформы Reyden-X. Ребята потратили много времени на правильное позиционирование: писали разъяснительный контент, чтобы стример понял, что используя платформу Reyden-X, он не накручивает онлайн, а показывает свой стрим аудитории вне Twitch.

Проект Reyden-X для Евгения

Сейчас этот проект является для Евгения основной деятельностью. Ему он уделяет 90% времени. От веб-студии сохранил несколько клиентов на оставшиеся 10%.

«Даже не думал о других направлениях. Немного думаю о том, что еще сюда добавить для стримеров, что можно монетизировать и дополнительно дать какую-то плюшку — такую, которой можно закрыть какую-то потребность пользователя», — говорит Евгений.

Евгений предполагает, что, как и у многих технологических рынков, у стриминга может быть в теории быстрая эволюция во что-то другое:

может быть, через пять лет контент стримов будет никому не нужен;

может быть, завтра все стриминговые платформы перестанут учитывать внешний трафик в статистике, перестанут помещать такого зрителя на счетчик, и услуги Reyden-X мгновенно потеряют ценность для стримеров.





Долгосрочной перспективы никто не знает, оценить ее трудно:

«Я даже привык на этом проекте к обратному — что мы всегда сидим как на пороховой бочке. В любой день может произойти что-то, что полностью разрушит все наши планы и бизнес, потому что зависимость от стриминговых платформ высокая. Мы на них зарабатываем и на них же работаем, от них же зависим».

В остальном для развития команда собирается идти на зарубежные рынки.

Был бы также интересен и китайский рынок, но там много сложностей с языковыми барьерами и закрытостью рынка в целом. Twitch у китайцев заблокирован, в стране работают свои внутренние стриминговые платформы.

Что делать в случае провала

У Евгения на случай непредвиденных ситуаций нет четкого плана действий, но несколько «парашютов» есть:

рассматривает возвращение к работе в веб-студии, у которой сохранились портфолио, некоторые проекты, заморозилось несколько клиентов;

также рассчитывает на сформированную подушку безопасности на 6-7 месяцев, которую они «закрыли» всей командой и не трогают сейчас ни при каких обстоятельствах.





Советы Евгения: что почитать и чем вдохновляться

Про ошибки в бизнесе

«Ошибок было полно, как у любого предпринимателя. Были ошибки в найме сотрудников, кассовые разрывы, заваленные проекты, сорванные дедлайны. Натыкался на мошенников пару раз, из-за чего терял деньги либо время. На ошибках учился: менял свое отношение к этим процессам или вырабатывал алгоритмы действий. Много к чему пришел сам при ведении управленческого учета, составлении разных шаблонов документов и т.д.», — говорит Евгений.

Что делать, когда опускаются руки

Про свой опыт Евгений рассказал так: «С этим проектом пока такого не было. Вот с веб-студией было, и не раз. Удерживало лишь то, что поработать «на дядю» я всегда успею, а пока есть энергия, надо дальше пытаться пробовать развивать свое дело».

RB TALKS — подкаст для тех, кто строит бизнес в цифровой экономике. Мы говорим о том, что важно фаундерам здесь и сейчас, чтобы эффективно развивать свои компании. В каждом эпизоде гости из самых разных сфер бизнеса делятся своим опытом и отвечают на самые важные вопросы слушателей. Оставляем ссылку на самые интересные выпуски и конспекты бесед с экспертами.

Чем повысить мотивацию

Книга Федора Овчинникова «И ботаники делают бизнес» про его первый бизнес — книжную сеть. Из нее можно вынести опыт по результатам анализа автором своих ошибок. Фильм Джона Ли «Основатель» про основателя «Макдоналдса». Фильм Мартина Берка «Пираты Силиконовой долины». Фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».





Полезные сайты

Евгений читает много статей про бизнес на разных площадках. Рекомендует обратить внимание на бизнес-материалы на сайтах RB.ru, vc.ru, biz360, dtf.ru, streamscharts.com.

Телеграм-каналы для саморазвития

бизнес-канал «Управление агентством, веб-студией»;

канал Максима Спиридонова «Нетология»;

клуб предпринимателей «Реформа».





Секрет успеха стартапа на рынке для стримеров

1. Самое главное — верить в свои силы и максимально прагматично подходить к развитию бизнеса.

Тут Евгений советует внимательно прочесть книгу «Lean Startup» («Бережливый стартап») Эрика Риса. В ней отражена стратегия бережливого стартапа для начинающих, разобрано много ошибок, совершенных предпринимателями при построении компаний.

Евгений выделяет ключевые аспекты, которые стартапер должен обязательно предусмотреть:

защита интеллектуальных прав;

продуманное название компании (чтобы можно было торговый знак в будущем сделать и домен правильно подобрать);

правильное распределение задач между сооснователями: заключение реального партнерского договора или другого соглашения, которое описывает задачи каждого участника, его зону ответственности и принятие единоличных решений, регламенты по принятию совместных решений и т.п. Это позволит не ссориться в процессе развития компании и не тянуть одеяла на себя, чтобы не получилось как в басне Крылова «Лебедь, рак и щука».





2. А если нет опыта, то Евгений советует опираться на какие-то статьи типа «200 пунктов, которые обязательно должен сделать стартапер перед запуском». Евгений сохранил когда-то такой материал себе как чек-лист и большую часть пунктов оттуда выполнил на этапе перед открытием, что предостерегло от многих ошибок. Крутая рабочая вещь для самоконтроля в бизнесе.





3. «Главное — найти и составить четкий план. Не просто болтаться и что-то делать, а понимать, к чему приведет дальнейшее действие. Не растрачивать силы на все подряд. Важно сфокусироваться на ключевой услуге, дать возможность клиентам комфортно оплатить эту услугу, а вам удобно свою услугу продавать».





4. Еще один совет от Евгения, который может звучать банальным, но многие об этом забывают и полагаются на «авось пронесет» — уделять внимание онлайн-кассе, настройке платежных систем, легально и честно вести бизнес, чтобы снять с себя любые возможные риски и проблемы.





Фото: Unsplash. Цифры в тексте – по собственным данным Reyden-X.