Twitch: как решить проблему с монетизацией и размещаться на платформе в условиях ограничений

Стоит ли инфлюенсерам переходить на другие видеоплатформы и как оставшимся в России брендам закупать рекламу у стримеров, рассказывает Диана Симон, основатель рекламного агентства Gamers Club Agency (GCA).

По данным АРИР, Ассоциация развития интерактивной рекламы в 2022 году рынок интернет-рекламы снизится на 20-40% по сравнению с показателями прошлого года. На его провал и замирание повлияли ограничения монетизации на YouTube и Twitch , блокировка социальных сетей и уход зарубежных компаний из России.

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Проблемы с монетизацией на видеоплатформах

Ограничения монетизации на иностранных площадках появились из-за отключения российских банков от системы SWIFT. Из-за этого валютные переводы за рубеж и в Россию приостановлены (YouTube, Twitch, Trovo производили платежи в долларах).

Twitch объявил о приостановке выплат российским стримерам из-за проблем с платежными системами. Стриминговая компания получила от Роскомнадзора метку о нарушении законодательства РФ: поисковые системы теперь должны помечать Twitch как нарушителя российского законодательства, пока сервис не устранит нарушения.

YouTube отключил функции монетизации для российских пользователей, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство и суперчат.

Больше нет выплаты за подписки?

Отключение монетизации сильно повлияло на лояльность стримеров, так как они больше не получают выплаты за подписки. Выплаты были построены на соглашениях (компаньонский или партнерский контракт) между стримером и Twitch.

Многие стримеры перешли на другие аналогичные сервисы:

Trovo, Youtube.

или на российские:

Wasd.tv, GoodGame, VK Live.

По исследованию Mediascope, в июле 2022 аудитория платформы составила 5,6 млн человек в возрасте 12-64 лет. С марта аудитория Twitch немного сократилась на фоне проблем, связанных с монетизацией каналов стримеров. На других площадках количество пользователей за это время выросло.

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При этом ограничения на Twitch почти не повлияли на работу рекламных агентств. Это связано с тем, что аудитория у сервиса платежеспособная и здесь много топовых креаторов, которыми интересуются рекламодатели. Да, теперь заработок стримера зависит не от самой площадки, а именно от партнеров, пришедших извне благодаря агентствам и стримерам.

В первую очередь пострадали стримеры среднего и малого сегмента, для которого доход с площадки играл важную роль. Но для популярных стримеров, чей основной доход — это реклама, мало что поменялось.

Безусловно, есть стримеры, которые потеряли условные несколько тысяч долларов дохода в месяц, у кого была развита культура подписок. Однако это компенсируют рекламные запросы и проекты.

23 июля администрация Twitch внесла изменения в правила площадки. Теперь авторам трансляций со статусом партнера разрешено проводить стримы на других стриминговых сервисах.

Параллельно стримить можно лишь на площадках вроде TikTok — на YouTube вести одновременную трансляцию пока запрещено. Но после завершения трансляции в Twitch стримеры могут запустить новую трансляцию на YouTube.

Раньше за подобные действия креатор лишился бы контракта. Так что сервис становится лояльнее.

Что в России может заменить Twitch?

Рекламодатели только начинают ориентироваться в новых реалиях. Что касается технической стороны вопроса, в России пока нет ни одной технически совершенной площадки для полноценной замены иностранных видеостриминговых сервисов, в том числе и Twitch.

При переходе на российские сервисы возможна потеря аудитории из-за плохого качества трансляций. Однако некоторые игроки рынка настроены позитивно, поскольку ситуация поможет развить отечественные аналоги и открыть больше новых лиц в стриминге.

IT-компании России стали активнее инвестировать в развитие отечественных стриминговых сервисов — это создает дополнительные рабочие места для разработчиков и дает надежду, что качество российских сервисов в скором времени улучшится.

Куда движется стриминг и что будет с Twitch?

Видеоплатформы по-прежнему останутся востребованы, так как у пользователей уже сформировалась привычка потреблять видеоконтент. Стриминг к тому же закрывает две потребности: развлечение и общение, поэтому стриминговые сервисы станут еще популярнее.

Twitch сейчас занимает выжидательную позицию и не спешит. Подписочная культура в России сформировалась относительно недавно, и стоимость поддержания серверов для тысячи партнерских стримов сильно превосходила получаемую с региона прибыль.

Так что наш регион не приоритетный у площадки.

Скорее всего, ограничения для пользователей из России останутся. Стримеры будут искать альтернативные способы заработка либо уходить на другие адаптированные для нашего региона платформы: Wasd.tv, GoodGame, VK Live.

Несмотря на ограничения, блокировки и спад пользовательской активности в сети (в России), возможности заработка на видеоплатформах и сервисах есть: стример может получить денежные средства через прямой донат на Donation Alerts.

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Средство от усталости: почему микроподписки становятся все популярнее

Среди ютуберов больше распространена поддержка через Boosty.

Сервис от «ВКонтакте» позволяет креаторам открывать доступ к эксклюзивному контенту или закрытым стримам за платную подписку. С помощью него собирают донаты на поддержание работы и развитие проектов — это одна из самых популярных площадок такого рода. Количество зарегистрированных авторов постоянно растет, а стоимость подписки,например, с марта по апрель, увеличилась в четыре раза.

Что лучше монетизировать

Видеоконтент давно стал трендом интернета. Сегодня онлайн можно учиться, развлекаться, общаться. Соответственно, лучше всего монетизируется качественный контент, который совмещает функции образования, общения и развлечения.

Благодаря отсутствию строгих правил в создании контента, стример, как свободный художник: во время трансляции творит, экспериментирует, импровизирует, использует свои таланты и навыки.

По нашему опыту, лучше всего монетизируются:

IRL-стримы — когда человек показывает свою жизнь в прямом эфире, общается с подписчиками. Такие стримы совмещают функции развлечения и общения, и хорошо принимаются аудиторией; Ивенты — стримхаты или марафоны. Когда есть заложенная цель и дедлайн, люди быстрее переводят средства на донат.

Чек-лист: реклама на видеоплатформах

определитесь с площадкой: Twitch или YouTube

Несмотря на то что YouTube в сознании пользователей и рекламодателей закрепился как площадка для готовых видео, он остается крупным сервисом и по прямым трансляциям, и по коротким видео. Рекламу здесь можно разместить прямо в шапке канала.

Twitch в этом проигрывает, поскольку шапка канала загораживается. Зато в остальном Twitch более функционален: например, в описании канала можно оставлять целые рекламные баннеры.

рекламодателю стоит определиться со стримером

Twitch дает расширенную статистику, и это плюс. Проверьте, сколько вашей целевой аудитории на канале.

Запросите статус по средним просмотрам/времени трансляции прайм-тайм — так станет понятно, как стример ведет эфиры, какая у них досматриваемость. Многие стримеры ведут Telegram-каналы, поэтому, возможно, выгоднее брать рекламу пакетом: трансляции и Telegram, где наибольшее количество core-аудитории.

договоритесь об условиях сотрудничества — стандартно, как и в других соцсетях

Важно обсудить формат, дату, время, стоимость. Сотрудничество может проходить либо на коммерческой основе либо по бартеру. Иногда они совмещаются.

Если оплата за работу стримера проходит через агентство, к стоимости услуг стримера добавится стандартная агентская комиссия.

Почти все крупные стримеры закреплены за агентствами. Связываться со стримерами лучше по электронной почте, указанной в описании канала. В Instagram* или «ВКонтакте» стример вряд ли ответит — и тем более не станет обсуждать условия сотрудничества в прямом эфире.

Топ-3 ошибки бизнеса при размещении рекламы у стримера

Нет запасного варианта

Стример может отнестись к рекламе недобросовестно. Поэтому у агентства всегда должно быть несколько вариантов действий на разные случаи развития событий.

Непопадание в целевую аудиторию

Случается, что агентство не предупреждает клиента про специфические ниши. Или идет на поводу у заказчика, который хочет рекламу у конкретного стримера, хотя их целевые аудитории разные.

Как итог: низкий KPI, плохие результаты кампании — пустая трата денег на рекламу.

Непонимание индустрии

Стриминг — особая сфера, здесь нет общих практик и стандартов взаимодействия со стримерами. Они — творческие, увлеченные люди и не всегда могут следовать классическим техническим заданиям.

*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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