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Apple представила обновленные iPhone SE и iPad Air с 5G, компьютер Mac Studio и процессор M1 Ultra

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Apple провела весеннюю презентацию новых продуктов — компания представила iPhone SE с чипом A15 Bionic, iPad Air, Mac Studio с внешним дисплеем Studio Display.

Apple представила обновленные iPhone SE и iPad Air с 5G, компьютер Mac Studio и процессор M1 Ultra

Apple представила iPhone 13 и 13 Pro зеленого цвета

iPhone SE

  • На процессоре A15 Bionic, который встроен в iPhone 13. 
  • Устройство оснащено сканером отпечатков и кнопкой «Домой».
  • Есть чип 5G.
  • Компания встроила более прочное стекло спереди и сзади.
  • Камера поддерживает цифровые профили для фото.

В США стоимость гаджета начинается от $429.

iPad Air

  • Устройство получило чип M1, который встроен в iPad Pro.
  • Сообщается, что работает на 60% быстрее, чем прошлое поколение iPad Air.
  • Планшет работает через Touch ID.
  • Имеет фронтальную камеру 12 мп.
  • Также поддерживает 5G.

В США стоимость в начинается от $599.

Mac Studio и Studio Display

  • Mac Studio снаружи выглядит как Mac Mini, но обладает большей мощностью. Оснащен как чипом Apple M1 Max, так и новым, более мощным процессором M1 Ultra.
  • Apple заявляет, что этот процессор почти в восемь раз быстрее, чем M1, на котором работает Mac Mini. 
  • Studio Display — внешний монитор от Apple.
  • Поддерживает до 8 ТБ SSD.
  • Скорость SSD — 7,4 ГБ в секунду.
Стоимость компьютера начинается от $3999, экрана — от $1599.

Чип M1 Ultra

  • Пропускная способностью памяти — 800 Гбит/с.
  • Поддерживает до 128 ГБ объединенной памяти.
  • Имеет 20-ядерный процессор с 16 высокопроизводительными ядрами и 64-ядерным графическим процессором.

Apple в начале дня закрыла пользователям с российскими IP-адресами доступ к прямой трансляции презентации новинок на своем сайте. На YouTube-канале компании также появлялось сообщение «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране». Но примерно за полчаса до начала стрима проблема исчезла.

2 марта стало известно, что Apple прекращает в России продажи своей продукции и ограничивает работу некоторых сервисов из-за событий на Украине.

Фото на обложке: Apple

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