Apple представила обновленные iPhone SE и iPad Air с 5G, компьютер Mac Studio и процессор M1 Ultra

Apple провела весеннюю презентацию новых продуктов — компания представила iPhone SE с чипом A15 Bionic, iPad Air, Mac Studio с внешним дисплеем Studio Display.
Apple представила iPhone 13 и 13 Pro зеленого цвета
iPhone SE
- На процессоре A15 Bionic, который встроен в iPhone 13.
- Устройство оснащено сканером отпечатков и кнопкой «Домой».
- Есть чип 5G.
- Компания встроила более прочное стекло спереди и сзади.
- Камера поддерживает цифровые профили для фото.
В США стоимость гаджета начинается от $429.
iPad Air
- Устройство получило чип M1, который встроен в iPad Pro.
- Сообщается, что работает на 60% быстрее, чем прошлое поколение iPad Air.
- Планшет работает через Touch ID.
- Имеет фронтальную камеру 12 мп.
- Также поддерживает 5G.
В США стоимость в начинается от $599.
Mac Studio и Studio Display
- Mac Studio снаружи выглядит как Mac Mini, но обладает большей мощностью. Оснащен как чипом Apple M1 Max, так и новым, более мощным процессором M1 Ultra.
- Apple заявляет, что этот процессор почти в восемь раз быстрее, чем M1, на котором работает Mac Mini.
- Studio Display — внешний монитор от Apple.
- Поддерживает до 8 ТБ SSD.
- Скорость SSD — 7,4 ГБ в секунду.
Чип M1 Ultra
- Пропускная способностью памяти — 800 Гбит/с.
- Поддерживает до 128 ГБ объединенной памяти.
- Имеет 20-ядерный процессор с 16 высокопроизводительными ядрами и 64-ядерным графическим процессором.
Apple в начале дня закрыла пользователям с российскими IP-адресами доступ к прямой трансляции презентации новинок на своем сайте. На YouTube-канале компании также появлялось сообщение «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране». Но примерно за полчаса до начала стрима проблема исчезла.
2 марта стало известно, что Apple прекращает в России продажи своей продукции и ограничивает работу некоторых сервисов из-за событий на Украине.
Фото на обложке: Apple
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