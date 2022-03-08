Apple представила обновленные iPhone SE и iPad Air с 5G, компьютер Mac Studio и процессор M1 Ultra

Apple провела весеннюю презентацию новых продуктов — компания представила iPhone SE с чипом A15 Bionic, iPad Air, Mac Studio с внешним дисплеем Studio Display.

Apple представила iPhone 13 и 13 Pro зеленого цвета

iPhone SE

На процессоре A15 Bionic, который встроен в iPhone 13.

Устройство оснащено сканером отпечатков и кнопкой «Домой».

Есть чип 5G.

Компания встроила более прочное стекло спереди и сзади.

Камера поддерживает цифровые профили для фото.

В США стоимость гаджета начинается от $429.

iPad Air

Устройство получило чип M1, который встроен в iPad Pro.

Сообщается, что работает на 60% быстрее, чем прошлое поколение iPad Air.

Планшет работает через Touch ID.

Имеет фронтальную камеру 12 мп.

Также поддерживает 5G.

В США стоимость в начинается от $599.

Mac Studio и Studio Display

Mac Studio снаружи выглядит как Mac Mini, но обладает большей мощностью. Оснащен как чипом Apple M1 Max, так и новым, более мощным процессором M1 Ultra.

Apple заявляет, что этот процессор почти в восемь раз быстрее, чем M1, на котором работает Mac Mini.

Studio Display — внешний монитор от Apple.

Поддерживает до 8 ТБ SSD.

Скорость SSD — 7,4 ГБ в секунду.

Чип M1 Ultra

Стоимость компьютера начинается от $3999, экрана — от $1599.

Пропускная способностью памяти — 800 Гбит/с.

Поддерживает до 128 ГБ объединенной памяти.

Имеет 20-ядерный процессор с 16 высокопроизводительными ядрами и 64-ядерным графическим процессором.

Apple в начале дня закрыла пользователям с российскими IP-адресами доступ к прямой трансляции презентации новинок на своем сайте. На YouTube-канале компании также появлялось сообщение «Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране». Но примерно за полчаса до начала стрима проблема исчезла.

2 марта стало известно, что Apple прекращает в России продажи своей продукции и ограничивает работу некоторых сервисов из-за событий на Украине.

Фото на обложке: Apple