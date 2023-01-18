Apple утратил лидерство в рейтинге самых дорогих брендов мира

Apple перестал быть лидером рейтинга самых дорогих брендов мира. Бренд одной из ведущих корпораций за год подешевел на 16% до $297,5 млрд. Snapchat и Twitter и вовсе вылетели из списка самых дорогих мировых брендов.

Ежегодный рейтинг 500 самых дорогих брендов мира опубликовала консалтинговая компания Brand Finance.

Эксперты оценивают стоимость бренда исходя из анализа товарных знаков, интеллектуальной собственности, дохода бренда, его восприятия заинтересованными лицами.

Самых дорогим брендом аналитики признали Amazon, который сместил с первого места Apple. Стоимость бренда Amazon за 2022 год упала на 15% до $299,3 млрд, в то время как Apple подешевел на 16% до $297,5 млрд.

Присутствие технологических брендов в рейтинге сократилось вдвое – до 48. Alibaba потерял 56% стоимости и подешевел до $10 млрд, оценка бренда WeChat упала на 19% до $50,2 млрд, Samsung – на 7% до $99,7 млрд. В то же время LinkedIn подорожал на 49% до $15,5 млрд, Tesla – на 44% до $66,2 млрд.

В рейтинге Brand Finance представлены три российских бренда. «Сбер» за год упал с 156 на 163 место, «Газпром» – с 325 на 420, «Лукойл» – с 360 на 457.

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