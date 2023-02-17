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Apple начала массово расторгать контракты с внештатными сотрудниками

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Apple начала массово расторгать контракты с внештатными сотрудниками. В отличие от других крупных корпораций, Apple воздерживалась от сокращения штата, но сейчас именно увольняет сотрудников, а не отказывается продлевать с ними договоры.

Apple начала массово расторгать контракты с внештатными сотрудниками

О начале кампании по сокрашению штат внештатных сотрудников в Apple пишет New York Post со ссылкой на источники.

Apple увольняет сотрудником, которые официально не входят в штат компании, но работают над различными проектами совместно со штатными сотрудниками. Речь идет о тысячах человек, которые заняты в разработке новых продуктов, управлении проектами, презентациях.

Источники издания уточняют, что людей именно увольняют до истечения сроков контракта, а не отказываются продлевать его с ними, как это принято делать в подобных корпорациях.

В 2022 году компании из области бигтеха уволили совокупно более 150 тыс. сотрудников, подсчитали эксперты. Массовые сокращения прошли в Microsoft, Alphabet, Twitter и других крупных корпорациях.

Фото на обложке: PixieMe / Shutterstock

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