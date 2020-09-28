Apple отменила сбор в 30% с оплаты онлайн-мероприятий до конца года

Apple отменила комиссию в размере 30% с оплаты онлайн-мероприятий, которые бизнес организует через инструменты Facebook. Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что многие компании из-за пандемии коронавируса перенесли мероприятия в онлайн. В августе Facebook запустил функцию взимания платы для владельцев бизнесов, которые ведут прямые трансляции — например, тренировок. Одновременно Facebook заявила, что отменяет собственные комиссии до конца 2021 года.

В то же время, при оплате через приложения Facebook для Apple взималась стандартная комиссия 30%. Сейчас Apple заявила, что отменит комиссию до конца года и предложила Facebook ввести свою систему оплаты внутри приложения. Также Apple отменила комиссии для платежей в Airbnb и сервисе для тренировок ClassPass.

Facebook раскритиковал решение Apple. В соцсети назвали отмену комиссий «короткой передышкой», цитирует Bloomberg заявление представителя социальной сети.

При этом Apple продолжит брать комиссию в размере 30% с разработчиков игр. По мнению корпорации, игровой бизнес не так сильно пострадал от коронавируса. Разработчики критикуют Apple за слишком высокие комиссии. Ранее студия разработки игр Epic Games, музыкальный стриминговый сервис Spotify и владелец Tinder Match Group объединились в коалицию для борьбы с Apple.

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