На Apple и Google подали в суд из-за патентов на технологии фитнес-браслета Jawbone

Против Apple и Google подала иск компания Jawbone Innovations LLC, которой принадлежат патенты на технологии, используемые в фитнес-браслете Jawbone. При этом не до конца понятно, кто именно владеет этой компанией и патентами.
Jawbone Innovations LLC обвиняет Apple и Google в незаконном использовании восьми патентов, сообщает Bloomberg.
Речь идет о технологиях шумоподавления, которые Apple и Google используют в своих наушниках, смартфонов и «умных» устройств для дома.
«Мы оспорим эти жалобы и собираемся дать им [истцам] решительный отпор», — заявил представитель Google.
Изначально патенты принадлежали разработчику фитнес-браслетов Jawbone — компании Jawbone Inc., которая закрылась в 2017 году, проиграв рынок конкуренту Fitbit Inc (с этого года принадлежит Google
Десять лет назад Jawbone Inc. оценивалась в $3 млрд, но ее гендиректор решил основать новый стартап технологий и сервисов здоровья, Jawbone Health Hub. Туда же перешли многие сотрудники ликвидированной Jawbone Inc.
Уточняется, что о связи Jawbone Innovations LLC и почившей Jawbone Inc. нет информации. Офис истца зарегистрирован в небольшом здании в техасском городке Уэйко, телефон компании нигде не опубликован, а с юристами компании, которые занимаются иском, связаться не удалось.
Тем не менее, в мае «компания-призрак» Jawbone Innovations LLC подала похожий иск по тем же патентам против Samsung.
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Фото: Andrew OHara/YouTube
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