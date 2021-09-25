На Apple и Google подали в суд из-за патентов на технологии фитнес-браслета Jawbone

Против Apple и Google подала иск компания Jawbone Innovations LLC, которой принадлежат патенты на технологии, используемые в фитнес-браслете Jawbone. При этом не до конца понятно, кто именно владеет этой компанией и патентами.

Jawbone Innovations LLC обвиняет Apple и Google в незаконном использовании восьми патентов, сообщает Bloomberg.

Речь идет о технологиях шумоподавления, которые Apple и Google используют в своих наушниках, смартфонов и «умных» устройств для дома.

«Мы оспорим эти жалобы и собираемся дать им [истцам] решительный отпор», — заявил представитель Google.

Изначально патенты принадлежали разработчику фитнес-браслетов Jawbone — компании Jawbone Inc., которая закрылась в 2017 году, проиграв рынок конкуренту Fitbit Inc (с этого года принадлежит Google

Десять лет назад Jawbone Inc. оценивалась в $3 млрд, но ее гендиректор решил основать новый стартап технологий и сервисов здоровья, Jawbone Health Hub. Туда же перешли многие сотрудники ликвидированной Jawbone Inc.

Уточняется, что о связи Jawbone Innovations LLC и почившей Jawbone Inc. нет информации. Офис истца зарегистрирован в небольшом здании в техасском городке Уэйко, телефон компании нигде не опубликован, а с юристами компании, которые занимаются иском, связаться не удалось.

Тем не менее, в мае «компания-призрак» Jawbone Innovations LLC подала похожий иск по тем же патентам против Samsung.

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Фото: Andrew OHara/YouTube